La secretaria de Lanero dice ahora que sí trabajaba en los cursos de formación

El abogado del Observatorio Ciudadano Anticorrupción de Asturias (OCAN), Alberto Suárez, que representa a la acusación popular en la causa abierta sobre los cursos de formación de UGT, manifestó ayer a la salida del Juzgado que «una de las testigos contradijo manifiestamente en su declaración de hoy (por ayer) ante la jueza lo que dijo ante la Unidad Central Operativa (UCO)» de la Guardia Civil. Se refiere Suárez a quien es actualmente secretaria de Javier Fernández Lanero, secretario general de UGT Asturias, y una de las testigos que declaró ayer. El letrado asegura que la versión dada en el juzgado «no es una matización sino, a mi entender, un cambio total acerca de lo que la testigo manifestó en sede policial», aseguró.

Según el letrado, la testigo «dijo taxativamente ante la UCO que dentro de sus funciones no se encontraba nada relacionado con la formación, y resulta que ahora declara que hacía muchas cosas, aunque tampoco ha especificado qué», manifestó Alberto Suárez. Aunque la declarante sí reconoció ante la jueza «que hacía llamadas, preguntaba cosas, contestaba al teléfono...». Por esta razón, desde OCAN consideran que «o bien no dijo la verdad ante la policía o bien no la está diciendo ahora porque», insistió el abogado, «esto no ha sido una matización, sino un verdadero cambio en su declaración», afirmó. Suárez también añadió en este sentido que «casi todos los testigos modifican sus declaraciones en esa línea: dicen en la UCO que no tienen nada que ver con los cursos y luego vienen al juzgado y dicen que algunos trabajos sí hacían». Por ello, el letrado de la acusación asegura «no entender» cómo «pueden decir primero que no participaban en labores de formación y ahora resulta que todos colaboraban en ellas, entrando así en franca contradicción con sus declaraciones anteriores». Preguntado por el siguiente paso a dar, Suárez manifestó que van «a valorarlo y decidir qué hacemos, porque en mi opinión, se están cambiando las declaraciones».

Los abogados de UGT e Ifes, Francisco Alonso y Eliseo Mateos respectivamente, disienten de la valoración de Alberto Suárez, y aseguraron que «todos los testigos se han ratificado en sus declaraciones en el sentido de que, de manera indirecta, han participado en temas de formación». Francisco Alonso reconoció que sí hubo ayer «una intensa discusión acerca de las posibles diferencias de la declaración de una de las testigos ante la UCO», puntualizando que esos cambios «no eran tales y ella misma aclaró que se sintió nerviosa y un poco intimidada» ante la policía. Además, Alonso destacó que «en la UCO no les decían de qué eran testigos, lo que desacredita totalmente aquellas declaraciones», aseguró. Sí considera sin embargo «buenas» las realizadas en el juzgado «porque aquí se les explica por qué vienen de testigos y les hacen preguntas tanto las acusaciones como las defensas, delante de una jueza, que es como deben hacerse las cosas».

El letrado rechaza así que desde la Unidad Central Operativa llamaran a los testigos «funcionarios de policía para hablar de lo que les apetecía, sin decirte para qué estás allí y sin que nadie te haga preguntas concretas sobre lo que interesa. Se ha matizado cómo se produjeron las otras declaraciones, en el sentido de anularlas», concluyó Alonso.