«Necesitamos un incremento de entre el 1,8% y el 3% para iniciar la recuperación»

Los sindicatos asturianos consideran que la mejora de la economía no está viniendo acompañada de una recuperación justa y lamentan que las rentas del trabajo continúen perdiendo peso con respecto a las rentas del capital. Parece claro que muchas empresas han dejado atrás la época de vacas flacas, pero la mejoría en sus beneficios no se está trasladando -o, al menos, no en el mismo grado- a los salarios de sus trabajadores que sí se han visto profundamente ajustados durante la crisis. CC OO explica que, en los últimos años, el debilitamiento de la negociación colectiva favoreció que las subidas pactadas en convenio se moderaran o se congelaran las retribuciones.

La devaluación salarial se ha producido además por una intensificación del factor trabajo: la crisis ha reducido el empleo en una medida mucho mayor que la producción. Es decir: los ajustes en plantilla han provocado un aumento de tareas del resto de trabajadores que no ha ido acompañada en la mayor parte de los casos de una mejora salarial. «Se ha generado un aumento de la productividad y del valor añadido del que no ha sido partícipe el trabajador», apunta CC OO.

Su secretario de Acción Sindical, Gilberto García Buelga, reconoce que durante el periodo más afectado por la crisis, «el retroceso fue bestial». Y, ahora, con el fin de la recesión, añade, «los salarios no se han ido recuperando al mismo ritmo que la economía del país». Por eso, insiste en que es de justicia «incrementar los salarios entre un 1,8% y un 3%, para iniciar la recuperación y no seguir perdiendo poder adquisitivo», tal y como defienden los sindicatos en sus negociaciones con la patronal.

Lo mismo exige UGT. Su secretaria de Acción Política, Mar Celemín, incide en que «las rentas del trabajo han perdido casi dos puntos porcentuales de peso en la riqueza generada desde 2010, mientras que las rentas de capital han ganado una décima». Los empleados asturianos, lamenta, «ha llevado a su casa nóminas de menor cuantía año tras año». Y, ahora, con unas perspectivas de inflación que se acercan al 3%, «está más que justificado que se dé un empujón a los salarios».