La problemática de la entrada en el domicilio por la inspección de los tributos

Pero, ¿qué se entiende por domicilio protegido?

Es un lugar con acceso restringido, es decir que no esté libremente abierto a terceros. Tiene que existir además una privacidad, en tanto la utilización de ese lugar para la custodia de documentación, por ejemplo, y en donde, si se desarrolla una actividad económica, se lleve además la gestión y dirección de la misma; y si es un particular, donde se ubique la residencia del interesado aunque sea transitoria.

Vías de acceso al domicilio

Las vías de acceso, por parte de la inspección de los Tributos, tanto a una vivienda como a los locales donde se lleve la gestión de una actividad económica, puede ser la del simple consentimiento por parte del interesado o mediante una autorización judicial.

Cuando se trata de un acceso por consentimiento, hay que distinguir entre personas físicas y jurídicas. En el caso de personas físicas, el consentimiento debe de ser realizado por parte de la persona que sea titular del domicilio. Si existe cotitularidad –en el caso de matrimonio por ejemplo- basta que uno de los cotitulares niegue la entrada en el domicilio para que esta no se pueda practicar

Tanto en personas jurídicas como físicas, el consentimiento de aquel que carece de facultades para autorizar la entrada al domicilio no es válido.

En el caso de personas jurídicas, el consentimiento tiene que ser otorgado por el Administrador Único o solidario o por los Administradores mancomunados. Vale también el consentimiento de aquella persona, que sin ser Administrador, tenga poder suficiente para acceder a la petición de entrada al recinto.

La inspección, en cualquier caso, tiene la obligación de informar al interesado del derecho que tiene de negar la entrada al domicilio, y si accede a la entrada, el consentimiento tiene que ser de forma expresa y documentada. Esa autorización, puede ser revocada en cualquier momento. No obstante, las pruebas y documentación obtenidas hasta el momento de la revocación del consentimiento serían totalmente válidas.

La otra forma de acceso es la autorización judicial. El Juez de lo Contencioso de la localidad es el competente para dictar Auto concediendo la solicitud, la cual debe de estar debidamente motivada y, cuyo Auto es recurrible mediante recurso de apelación ante el propio Tribunal que lo dictó y que será resuelto por el TSJ competente. Estel recurso no paraliza el procedimiento mientras el TSJ resuelve.

Si el TSJ considera improcedente la entrada en el domicilio del obligado tributario, todas las actuaciones realizadas como consecuencia de ésta, serían consideradas como nulas, incluyendo la utilización de la documentación obtenida mediante la entrada al recinto.

La inspección deberá solicitar al Juez la autorización para la entada al domicilio. Esta solicitud deberá ser motivada y ésta puede ser denegada por el Juez si considera que no hay causa suficiente. Tiene que haber claros indicios de la comisión de un fraude a las arcas de la Hacienda Pública.

Cuando se realice la entrada al domicilio, la inspección, puede encontrarse con datos o documentación pertenecientes a otras personas en poder del interesado inspeccionado. Obviamente esta documentación no puede ser objeto de la inspección y por ello no podrá realizarse copia de la misma. En el supuesto de que la actividad sea relacionada con el ejercicio de la medicina, las historias clínicas de los pacientes no pueden ser entregadas ni siquiera exhibidas a la inspección salvo que la identificación de los clientes sea suprimida. Tampoco se podrá obtener copia de estos historiales clínicos.

Como se ve, la entrada en un domicilio de un obligado tributario presenta una serie de exigencias muy garantistas dado el hecho de la protección que nuestra Constitución le ofrece.