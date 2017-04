Víctor Zapico reposa en Santa María la Real

Al mediodía de ayer se celebró en la iglesia de Santa María la Real de la Corte de Oviedo el funeral de despedida a Víctor Zapico, el que fuera consejero de Industria del Gobierno del Principado de Asturias durante la Presidencia de Juan Luis Rodríguez Vigil, entre los años 1991 y 1993.

Natural de Ciaño, Langreo, Víctor Zapico tenía 69 años y llevaba tiempo luchando contra una grave enfermedad que finalmente no pudo superar. La urna con sus cenizas reposa desde ayer en el columbario de Santa María la Real de la Corte, iglesia a la que acudieron a despedirle más de un centenar de personas que arroparon a su familia en el momento de dar el último adiós a un hombre cuya carrera política y profesional estuvo marcada por importantes altibajos, pero a quien ayer los asistentes preferían recordar, con un gran respeto, «como la persona cordial y amable que siempre fue y que, como todos, habrá cometido errores, pero no es el momento de recordarlos ahora que ya no está», comentaban dos personas del entorno de Zapico y su familia. Entre los asistentes ayer se encontraban el secretario general del SOMA-Fitag-UGT, José Luis Alperi, o el expresidente regional del PP, Isidro Fernández Rozada.

Antes de llegar al gGabinete de Juan Luis Rodríguez Vigil como consejero de Industria, Turismo y Empleo, Víctor Zapico había ocupado ese cargo con anterioridad, desde 1987 a 1991, bajo el mandato de Pedro de Silva, y había sido también diputado de la Junta General del Principado por el PCA entre 1982 a 1983, durante la llamada 'Legislatura provisional' hasta que se celebraron las primeras elecciones autonómicas en la región.

Zapico dimitió como consejero de Industria en mayo de 1993, a causa del 'Petromocho'

En la siguiente legislatura, entre 1983 y 1987, Zapico también formó parte de la Junta: primero como diputado del PCA, del que causó baja el 1 de abril de 1985 pasando primero al Grupo Mixto y después, el 9 de octubre de 1986, al Partido Socialista.

Su trayectoria como consejero de Industria, Turismo y Empleo comenzó en el año 1987, en el último mandato de Pedro de Silva, y repitió cargo en el siguiente Ejecutivo regional, presidido entonces por Juan Luis Rodríguez-Vigil desde 1991 hasta 1993, año en el que ambos tomaron la decisión de dimitir a causa del 'Petromocho', destapado por una investigación periodística de EL COMERCIO. Vigil y Zapico destacaron que habían tomado esa determinación «por coherencia política, asumiendo sus responsabilidades» ante aquel intento de estafa.

Tampoco el paso de Víctor Zapico más tarde, por la mina La Camocha, -a la que se incorporó como directivo en 1998-, fue menos polémico ya que acabó encausado por las ayudas que la empresa había cobrado del Ministerio de Industria a la producción de carbón nacional, y cuyo importe ascendería a diecisiete millones de euros, mientras se compraba carbón de importación para hacerlo pasar por nacional.

El caso acabó en los tribunales y Zapico y otros imputados acabaron condenados en 2014, en su caso a nueve años de cárcel, si bien la sentencia fue recurrida y el caso se someterá a un nuevo juicio a partir del 8 de mayo.