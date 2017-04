La Fiscalía archiva la investigación sobre los cursos de formación de CC OO en Asturias

La Fiscalía de Asturias ha archivado la investigación sobre las supuestas irregularidades apreciadas en la gestión de las subvenciones recibidas por CC OO en Asturias para impartir cursos de formación.

Al parecer, aunque la Fiscalía considera que existen indicios de que se desvió dinero público para pagar gastos estructurales del sindicato que no estaban relacionados con los cursos, considera que no debe realizar una acusación penal, porque no se alcanza el límite económico que establece la ley para incurrir en un delito de fraude de subvenciones. De hacerlo, sería en ejercicios anteriores a 2008 y el delito habría prescrito.

El pasado mes de febrero, el ministerio público había recibido una prórroga de seis meses para llevar a cabo las diligencias de investigación abiertas a raíz de la denuncia interpuesta por una extrabajadora de la Fundación Formación y Empleo (Forem) de CC OO contra el sindicato. Finalmente, no llegó a agotar este plazo antes de decidir archivar el procedimiento.