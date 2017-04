El Gobierno mejora la previsión de crecimiento del PIB hasta el 2,7% para 2017

El Gobierno va a mejorar en dos décimas la previsión de crecimiento de la economía española para este año 2017. Así lo ha avanzado hoy el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, durante el acto de clausura de la Asamblea General de la CEOE. El jefe del Ejecutivo ha confirmado lo que ya había anunciado anteriormente el ministro de Economía, Luis de Guindos, pero ha dado ya la cifra concreta: la nueva estimación del Gobierno es que el PIB crecerá este año un 2,7%, previsión que aprobarán la próxima semana.

Rajoy ha justificado esta decisión en que "hemos sido prudentes en nuestras previsiones económicas" y ha asegurado que los datos conocidos aconsejan elevar esta previsión. Aún así, el mandatario estima que este dato sigue estando por debajo de la mayoría de los pronósticos. Y es que el Banco de España augura que la economía española avanzará un 2,8% este año y el BBVA lo eleva al 3%. El FMI, sin embargo, mejoró su estimación pero lo dejó en el 2,6%, una décima menos de lo estimado ahora por el Gobierno.

El jefe del Ejecutivo ha pronosticado además que el crecimiento económico será "muy positivo" también para los años 2018 y 2019 "si hacemos las cosas bien", lo que llevaría al país al objetivo de llegar a los 20 millones de ocupados en 2020 creando cada año medio millón de empleos. "Ese es el objetivo, se puede conseguir, les pido su ayuda y yo aportaré todo lo que pueda y sepa", ha estimado Rajoy. Eso sí, ha dejado a la vez bien claro que para ello, para que "se abra una larga etapa de crecimiento y prosperidad", no puede haber "marcha atrás a las reformas, ni siquiera freno alguno". "Equivocar las prioridades es uno de los mayores errores que se pueden cometer", ha puntualizado Rajoy, quien ha fijado como el segundo gran objetivo conseguir alcanzar los niveles de renta per cápita de los países del entorno, pero siempre continuando con las políticas de consolidación fiscal.

"Debemos seguir con las políticas reformistas y ganando competitividad en todos los sectores", ha asegurado el presidente, que ha incidido en que "las reformas emprendidas han funcionado". Entre todo el paquete reformista, Rajoy ha querido recordar tres: la reforma laboral, la reestructuración del sector financiero y la reforma del sector energético. "No podemos quedarnos atrás", ha concluido el jefe del Ejecutivo, quien también ha querido tener un recuerdo para quienes peor lo han pasado durante la crisis y a los que no ha llegado aún la recuperación: "No podemos olvidarnos de ellos".