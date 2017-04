«Trabajamos en una plataforma de reconocimiento de voz»

Nacido en la ciudad alemana de Münster hace 27 años, Julian Beckmann pertenece al área de componentes del automóvil de Thyssenkrupp. Participa en la segunda edición del 'Garage Innovation' y ha elegido Gijon para desarrollar su proyecto.

¿Qué hace un aleman sel sector del automóvil en el centro de Thyssenkrupp Elevator en Gijon?

Una compañera de Alemania, Frauke Jensen, vino a trabajar el año pasado en un proyecto en Gijon, y me habló muy bien de este centro. También en las oficinas centrales había oído muy buenos comentario sobre el Innovation Center, su cultura innovadora, su ambiente abierto e internacional de trabajo y la facilidad para integrarse en un proyecto multidisciplinar e internacional. El equipo me ha acogido muy bien y me integrado desde el primer momento, tanto en la parte tecnológica como en la personal. Estoy muy a gusto en el centro de la Laboral

Jonatan Hernández Ingeniero industrial

¿En que está trabajando?

Nuestro equipo busca mejorar la conectividad de diferentes personas con la inteligencia artificial, a través de plataforma de reconocimiento de voz y el internet de las cosas. Esta semana estamos trabajando en los primeros prototipos que nos permitirán materializar las ideas y presentárselas a nuestros inversores.