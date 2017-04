Asistir a una junta de propietarios por delegación

El padre de María ha fallecido y puesto que su madre es muy mayor será ella la que en adelante tenga que asistir a las reuniones de comunidad. Nos pregunta si necesitará una autorización de su madre para justificar su presencia en las juntas.

Si al fallecer tu padre tú te has convertido en propietaria de al menos una parte de esa vivienda no necesitarás autorización alguna, aunque debes comunicar esta nueva situación al presidente para que haga los cambios oportunos en la documentación de la comunidad. Si no eres propietaria, tu madre deberá firmar un simple escrito de delegación, especificando sus datos, los tuyos, los de la comunidad de propietarios y la fecha en que la junta va a celebrarse.