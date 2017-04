Asturias pierde uno de cada cuatro trabajadores extranjeros en ocho años

El 75% de la población de Argelia es menor de 35 años. En Asturias residen 1.033.505 habitantes, de los que un 25% (256.140) tienen más de 65 años y solo hay 113.896 con edades comprendidas entre cero y catorce años. En el país africano, las mujeres tienen derecho a acogerse a la jubilación entre los 50 y 55 años y los hombres, a los 60. En Asturias, al igual que en el resto de España, la edad para el retiro laboral va camino de los 67, y aún así nadie se atreve a garantizar la sostenibilidad del sistema de pensiones.

Si no hay cambios que lo modifiquen -como ocurrió con la inmigración durante la etapa de bonanza económica, que incrementó notablemente la población activa-, el escenario es como para preocuparse, ya que los estudios muestran que cualquier ratio inferior a dos ocupados por pensionista pone en riesgo la sostenibilidad del sistema. Actualmente España se columpia en el límite y Asturias no llega. En esta región solo hay 1,16 cotizantes para pagar cada pensión.

Y cada vez hay menos trabajadores y menos extranjeros. Asturias ha perdido 3.672 inmigrantes dados de alta en la Seguridad Social desde el inicio de la crisis, el 22,7%, al pasar de los 16.203 registrados en 2008 a los 12.531 al cierre de 2016.

Hasssiba Saïs no entiende por qué, ante este escenario de envejecimiento poblacional y falta de cotizantes, «se ponen pegas» para que haya un mayor flujo de inmigrantes. «Hay que romper el mito de que los extranjeros vienen a vivir del cuento. Vienen a trabajar y son gente joven, lo que hace falta aquí». Ella llegó a Asturias en 1998 en el marco de un convenio de la Comunidad Europea entre la Universidad de Oviedo y la de Flovari Boumediere, en Argel, para la implantación de un proceso de tratamiento de aguas de DuPont.

En realidad, le guió el corazón hasta este destino asturiano, donde reside desde entonces con su marido ovetense y sus dos hijos. Pero antes de sellar esa historia de amor y una vez acabado el convenio universitario, esta doctora en Ingeniería de Procesos Industriales y titulada en Ingeniería Química se encontró con que no existía convalidación de su título en España para poder incorporarse al mercado laboral y corría el riesgo de tener que regresar a su país. Fue entonces cuando recurrió al Centro de Información a Trabajadores Extranjeros (CITE) de CC OO de Asturias, que lleva asesorando a inmigrantes desde 1991. Gracias a la entidad que dirige Juan José Palacios, esta ingeniera argelina pudo ser contratada por una empresa del metal de Gijón. Más tarde, en 2007, decidió montar su propia compañía: Hispargel HS Consulting, con sede en Oviedo, dedicada al asesoramiento integral de ingeniería y comercio exterior.

Preparación e idiomas

Hassiba También es la promotora de Argel para la sociedad asturiana de exportación Asturex y otras cinco comunidades autónomas, gracias a su formación, al dominio de cuatro idiomas (árabe, castellano, inglés y francés) y al amplio conocimiento de ambos países.

Islam Elsayed Mahmoud (Egipto, 1984) es también otro ejemplo de inmigrante preparado que ha logrado adaptarse a la vida laboral en España. Llegó a Asturias en 2008 gracias a una beca del Ministerio de Educación para realizar el doctorado en la Universidad de Oviedo. Licenciado en Ingeniería en su país, hoy trabaja para la institución universitaria asturiana realizando proyectos de investigación para empresas. Concretamente, ahora está ultimando el análisis de flujo de potencia de red eléctrica de trenes.

En 2008, llegó a Gijón su esposa, también egipcia, y el primero de sus hijos, al que se sumarían otros dos nacidos ya en Asturias. Hubo un periodo, entre 2013 y 2014, en el que Islam admite que estuvo «preocupado» ante la posibilidad de tener que regresar a su país. Se le había acabado la beca y no encontraba empleo, pero la posibilidad de acogerse al paro en España le facilitó mucho las cosas. «Pude seguir investigando en la Universidad para presentar nuevos proyectos, como el que ahora estamos haciendo. De no haber tenido derecho al paro, hubiéramos tenido que regresar a Egipto». Pero Islam es también una persona emprendedora, siempre buscando ideas para prosperar. De esa forma, nació la asociación 'Frika' (idea en árabe) desde la que dan clases de castellano a inmigrantes árabes y de árabe a españoles. Lo hacen en el centro municipal de Pumarín y es también «un lugar de encuentro para compartir conocimientos y experiencias».

Su caso dista mucho del de Khadim Dieng, un senegalés nacido en 1972 que llegó a España en 1993 buscando «una vida mejor». Comenzó, como la mayoría de los inmigrantes africanos, dedicándose a la venta ambulante. Cuatro años después vino a Asturias. En Senegal dejó a su mujer y a sus dos niños de doce y ocho años, a los que ve «cuando se puede». Trata de mostrarse frío al hablar del futuro, pero sus ojos se vuelven acuosos: «Claro que me gustaría traer a mi familia aquí, tener una casa y un trabajo estable, pero para qué voy a soñar, si no tengo la seguridad de que mis sueños se van a cumplir. Es mejor no pensar. ¿A quién no le gusta tener un trabajo y una vida estable? Pero yo no puedo hacer planes. Me limito a vivir la vida día a día y a esperar a que esta situación mejore».

Lleva desde noviembre del pasado año sin un trabajo que le permita «ordenar» su vida. Antes encontraba empleos temporales en la construcción o en el campo. Incluso trató de traer productos típicos de su país para vender en Asturias, pero su aventura emprendedora no prosperó.

A raíz de la crisis el panorama laboral se torció para Khadim y para la mayoría de los inmigrantes. La memoria de 2016 realizada por el CITE destaca que el empleo actual es «más precario» que el que había antes de la crisis, tanto si se consdera el peso de la temporalidad como de la parcialidad de la jornada de trabajo. El 88% de los contratos firmados a lo largo del año pasado por este colectivo fueron temporales y, atendiendo a la jornada, el 46% a tiempo parcial. El 40% de todos resultaron doblemente precarios: temporales y a tiempo parcial. Según este estudio, el pasado año hubo una media de 12.531 extranjeros ocupados y en alta en el Seguridad Social en Asturias, lo que supone solo siete más que en 2015.

La debilidad del empleo en los dos últimos años hace que esté lejos de compensarse la fortísima destrucción de puestos de trabajo registrada en este colectivo en el período 2008-2014: sólo se han recuperado 140 de los más de 3.800 cotizantes extranjeros perdidos, es decir, cuatro de cada cien. La memoria destaca que entre la población autóctona comenzó a crecer el empleo un año antes y de forma más significativa, de manera que se han recuperado ya 9.600 de los 58.600 cotizantes perdidos con la crisis, es decir, diecisiete de cada cien.

En cuanto al perfil de los trabajadores extranjeros, son relativamente numerosos los cotizantes al sistema Especial de Empleados del Hogar, en el que se encuentran unos 2.500 trabajadores extranjeros (el 20% del total, frente a sólo un 2% de la población autóctona).

Por lo que se refiere al desempleo, la cifra de extranjeros registrados como parados disminuyó por cuarto año consecutivo: hubo una media de 6.006, que son 350 menos que en 2015, pero continúa duplicando ampliamente la de 2008 (hay 3.368 parados más que entonces, lo que supone un aumento del 128%) y el balance es mucho más negativo que el concerniente a la población de nacionalidad española (el número de parados supera en un 59% el de 2008). El informe destaca que las cifras del desempleo parecen indicar que el impacto de la crisis económica ha sido mayor sobre la población extranjera, y que la recuperación le está alcanzando también más débilmente.

Escasas prestaciones

Por último, únicamente el 27% de los extranjeros registrados en el Servicio Público de Empleo cobraba prestaciones al cierre del informe, una proporción que se ha recortado 1,6 puntos en el último año, y que en siete años ha caído 38 puntos, pues en noviembre de 2009 el 65% estaba cubierto por el sistema.

El director del CITE, que es también secretario de Política Social de CC OO de Asturias, Juan José Palacios, llama la atención sobre que «el descenso de la población extranjera en paro se explica no sólo por el crecimiento del empleo, sino también por la salida de efectivos que retornan a su país de origen o emprenden un nuevo ciclo migratorio, y por la irregularidad que sobreviene a quienes, ante la falta de empleo, no pueden renovar su permiso de residencia o trabajo, y por tanto tampoco pueden renovar su demanda de empleo, por lo que dejan de figurar en las estadísticas». Por tanto, «su situación es cada vez más vulnerable». Palacios defiende «la integración de las personas inmigrantes en Asturias, exigiendo la igualdad de derechos, oportunidades y participación en todos los ámbitos sociales y laborales», y para ello es necesario «redoblar esfuerzos en la lucha contra la explotación laboral y la economía sumergida, exigiendo una actuación eficaz de la Inspección de Trabajo».