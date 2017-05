Los sindicatos se echan a la calle por un pacto salarial

Los sindicatos mayoritarios asturianos, UGT y CC OO, aprovecharán este Primero de Mayo para trasladar sus propias reivindicaciones. Porque además de las exigencias que marcarán esta jornada a nivel nacional -mejora salarial, fin de los recortes, defensa del sistema público de pensiones o medidas contundentes contra la corrupción-, tanto la Unión General de Trabajadores como Comisiones Obreras pedirán hoy en Avilés, donde a partir de mediodía celebrarán una manifestación conjunta, la «unidad política» de la izquierda asturiana para «exigir a un Gobierno central que cumpla con sus compromisos con esta región», como afirmó el secretario general de CC OO de Asturias, Antonio Pino.

Como viene siendo habitual desde hace años, los dos sindicatos mayoritarios celebrarán de forma conjunta los actos reivindicativos de esta jornada. La manifestación que se celebrará en Avilés a partir de mediodía será el acto central de una jornada que discurrirá bajo el lema «Ya no hay excusas». Es el mensaje con el que los sindicatos reclaman al Gobierno y a la patronal «empleo estable, salarios justos, pensiones dignas y fin de los recortes».

Javier Fernández Lanero, secretario general de UGT, afirmó que «estamos ante una corrupción laboral, porque cuando surgió la crisis los que la pagamos fuimos los trabajadores, con sus empleos y salarios, y los que la generaron se fueron de rositas».

Para el responsable de esta organización sindical, en este periodo de «recortes y austeridad» se ha aumentado la tasa de pobreza y desigualdad: «El 51% de los desempleados no tienen ninguna cobertura o prestación social; los ricos son más ricos y los pobres más pobres y los trabajadores hemos pagado la crisis, recortándonos sanidad, servicios sociales, educación... Ya no ha excusas para seguir recortados».

En este análisis coincide Antonio Pino. El secretario general de CC OO Asturias, que dejará el cargo tras el congreso del próximo jueves y viernes, lamentan que «dicen que la economía crece, pero a costa de un empleo eventual que no para de aumentar. Estamos en unos niveles de precariedad laboral sin precedentes, como consecuencia de la contratación tiempo parcial. La gente trabaja, pero sus salarios no llegan, ni de lejos, a los mil euros. Hemos perdido el 16% de nuestro poder adquisitivo, las pensiones se han congelado y reducido... Si dicen que la economía crece, ya no ha excusas para seguir como estamos», reiteró.

Y por ello, y utilizando el mismo lema con el que hoy discurrirá la manifestaciones, tanto Lanero como Pino afirman que «tampoco hay excusas para que no haya la unidad política de la izquierda asturiana para que nuestra región deje de ser un juguete para el Gobierno de España». Por ello, durante la jornada de hoy se pedirá a los partidos de la región en general, y a los de la izquierda en general, un esfuerzo para «lograr la unidad política» de cara a los retos que, a juicio de los sindicatos, se enfrenta la región: la mejora de las infraestructuras -«el Gobierno nos vuelve a chulear en los presupuestos con una merma en las inversiones-; establecer medidas que permitan paliar el envejecimiento demográfico y establecer políticas de empleo para evitar que los jóvenes se sigan marchando fuera».

USO, en Oviedo

Por primera vez, USO no celebrará su acto central del Primero de Mayo en Madrid y lo traslada a Oviedo. El sindicato ha organizado una manifestación que discurrirá bajo el lema «¡A la ofensiva! Por los salarios, el empleo digno y la justicia social», que son los ejes centrales de las reivindicaciones de esta central.

Gijón es el lugar elegido por la CSI, CGT, Suatea y CNT para su acto reivindicativo. A las 12.30 horas celebrará una concentración en El Humedal.