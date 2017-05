Equaltia, un proyecto en crecimiento

Constituida en julio de 2013, Equaltia es una empresa asturiana que nace del compromiso adquirido por sus socios en materia de Responsabilidad Social Corporativa, en general y en favor de la integración laboral de personas con discapacidad, en particular. Una doble motivación que pone en valor a una empresa que nace con el objetivo de conseguir la integración laboral de un colectivo, histórica y sistemáticamente, desfavorecido en el mercado de trabajo, y lo hace además en una coyuntura de máxima dificultad, en la que la mayoría de las empresas no solo no estaban creando empleo, sino que estaban ajustando sus plantillas. Una empresa valiente que, en poco más de tres años que lleva operando en el mercado, ha conseguido un crecimiento continuado y sostenido.

LA EMPRESA

Equaltia es un Centro Especial de Empleo especializado en la oferta de soluciones integrales, flexibles y competitivas de externalización y/o subcontratación. Especialistas en asumir procesos de fabricación y montaje Equaltia, cuenta con unas instalaciones de 2.200 m2, distribuidos en 4 Naves industriales, destinadas a Oficinas Generales y Talleres ubicadas en Gijón. Con el compromiso fundamental de la integración laboral y profesional de las personas con discapacidad, su modelo de negocio se basa en un proyecto empresarial, sostenible y competitivo, en el orden económico y social, proporcionando siempre soluciones que satisfagan las necesidades de sus clientes, en los diferentes mercados y sectores.

UNIDADES DE NEGOCIO

Equaltia concentra su actividad empresarial desarrollando cuatro unidades de negocio claramente diferenciadas

-Industria: Aporta soluciones flexibles y competitivas que se adaptan y evolucionan de manera dinámica y permanente a las necesidades de sus clientes.

-Logística: Desde soluciones integrales, hasta soluciones a medida. Disponen de una amplia oferta de servicios logísticos que pueden llevar a cabo en instalaciones propias y/o de sus clientes (In House).

-Servicios Auxiliares y de Gestión: Asumen todos aquellos servicios en aquellas áreas menos críticas para nuestros clientes, para ello, Equaltia ofrece servicios profesionalizados que cubran estas necesidades de una forma satisfactoria.

-Seguridad Laboral: Comercializa y distribuye toda clase de Equipos de Protección Individual (EPIs) y Vestuario o Uniformidad Laboral, con soporte de asistencia técnica y formación en materia de Prevención de Riesgos Laborales.

COMPROMETIDOS CON LA CALIDAD Y LA SEGURIDAD

Respaldada por un equipo de personas con más de 20 años de experiencia en el ámbito de la gestión empresarial, junto con las acreditaciones adquiridas en materia de Calidad (Sistema de Gestión certificado, bajo la norma ISO 9001:2008), y en Seguridad y Salud Laboral (Sistema de gestión, acreditado bajo el estándar OSHAS 18001:2007) convierten a Equaltia en una verdadera empresa de especialistas.