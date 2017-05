Asturias, región puntera en edificaciones de muy bajo consumo, ejemplo a nivel nacional

La gerente de la empresa EFINCO Ana Isabel Menéndez nos explica que son estos edificios, su porqué y su funcionamiento.

- ¿Qué es un EECN (Edificio de Energía Casi Nula)?

A nivel europeo se ha llegado a un acuerdo por el que todos los estados miembros deben cumplir un triple objetivo; reducción demanda de energía en un 20%, reducción de emisiones de CO2 en un 20% y aumento del uso de energías renovables en un 20%. Es lo que se conoce como “HORIZONTE 20”, y será obligatorio para las Administraciones Públicas el próximo año 2018 y para el resto de edificios en el año 2020. El término EECN será la definición del edificio que cumpla estos criterios, pendiente de definir por el gobierno.

- ¿Cómo se consigue un EECN?

Los EECN se consiguen en base a tres objetivos; reducir la demanda de energía, controlando que no pierda energía, que utilice en la mayor medida posible la luz natural frente a la artificial, que esté protegido en verano para que no sobrecaliente su interior y en invierno permita pasar la energía solar, utilizar equipos de alta eficiencia capaces de generar mucha energía con muy poco consumo; calefacción, iluminación, electrodomésticos,… y por último que la energía sea procedente de fuentes de energía renovables que garanticen un futuro más sostenible.

- ¿Cuál es tu opinión sobre la existencia de tan pocos ejemplos de esta tipología de edificios en nuestra región?

Nuestra región a pesar de lo que podamos apreciar a nivel de calle, es puntera en este tipo de inmuebles. Existen numerosos casos de éxito que se han referenciado a nivel nacional. En este sentido, EFINCO participó el pasado año en Madrid en el III Congreso EECN, el mayor a nivel nacional para exponer el caso de una vivienda unifamiliar que hemos ejecutado en Oviedo, pionera en el bajo consumo unido a la domótica que permitirá que el edificio ahorre año a año y nos informe sobre las mejores usos para ahorrar. También hemos participado en charlas para la Sociedad de Arquitectos de Uruguay (SAU) para exponer un EECN realizado en Mieres y este año participamos en el curso de edificación sostenible celebrado en Las Palmas de Gran Canarias, para hablar de casos como el estudio realizado para un complejo hotelero en Asturias.

-Por último, y aunque sea una pregunta recurrente …¿Cuál es el incremento del precio de estos edificios?

Te llamará la atención, pero si nuestros edificios cumplen la normativa actual, en todos sus aspectos, podemos diseñar y ejecutar edificios de esta tipología, sin apenas sobrecostes, estamos viendo unifamiliares de muy bajo consumo que se equiparan en precio con sus vecinas, pero consumen un 80% menos, y edificios colectivos que ofertan los mismos precios, que su competencia más convencional.

La opción de un EECN no es una decisión de precio, sino de exigencia personal. Todavía hay muchos usuarios que no valoran el consumo de energía como un ahorro y protección frente al futuro, sino que lo ven como un mal menor, sobre el que no se puede actuar.