Zapico y Pacios ultiman negociaciones para una candidatura conjunta en CC OO

Los aspirantes a la Secretaria General de CC OO de Asturias, José María Guzmán Pacios y de José Manuel Zapico, han afirmado este jueves que «faltan unos flecos» para poder conseguir una candidatura de unidad para sustituir a Antonio Pino al frente del sindicato en el Principado. En declaraciones a los periodistas durante el XII Congreso de CC OO de Asturias que se ha iniciado en Oviedo, Pacios y Zapico, que todavía no han formalizado sus candidaturas, han reconocido que «todavía se tienen que solventar algunas cuestiones referente a la organización interna», aunque también queda pendiente quién de los dos encabezaría la candidatura conjunta.

En este aspecto, Zapico, secretario general de CC OO del Nalón, se ha postulado para ocupar el cargo de secretario general y ha apostado por que su candidatura «se abra paso y luego trabajar codo con codo con el resto de compañeros». Por su parte, Pacios, el ex secretario general de CC OO de Avilés, ha asegurado que él no va a hacer «un campo de batalla» por quién será el próximo secretario general. No obstante, ha abogado por que parte de sus compañeros, que tienen «mucha experiencia» y él mismo formen parte de la futura dirección regional del sindicato. «Yo tengo otra cultura sindical y lo que me preocupa es que el sindicato salga reforzado», ha aseverado Pacios, que ha apostado por intentar llegar a un acuerdo para que la organización «salga reforzada con una candidatura unitaria y fuerte».

«Tenemos que hacer un esfuerzo para buscar una candidatura de integración», ha resaltado Zapico, que ha dicho que las cuestiones que separan para alcanzar una acuerdo «deberían ser salvables» y que estaría dispuesto a «arrimar el hombro para hacer un sindicato más fuerte». Zapico ha señalado la necesidad de que se produzca un cambio en la dirección del sindicato hacia la «modernidad, para que la organización se adapte a los nuevos tiempos con una forma de hacer sindicalismo más útil y transparente».

Consenso

Después de más de una semana de negociaciones entre ambas candidaturas el acuerdo para alcanzar los miembros de la comisión ejecutiva y de la comisiones de garantía y de control administrativo y financiero, al igual que el nombre de los delegados de CC OO de Asturias al Congreso Confederal del próximo junio, parece que está más cerca para alcanzar un consenso. Luego está la decisión de quien liderará el sindicato tras Pino, que no ha querido valorar a ningún candidato, ya que oficialmente todavía no se ha postulado nadie, y solo ha reiterado su deseo de que haya una única candidatura conjunta, que refuerce aún más al sindicato para que continúe con una dinámica ascendente.

El actual líder de CC OO en la región se ha mostrado muy satisfecho con su etapa al mando de la Secretaría General del sindicato, ya que, según ha destacado, ha conseguido colocar a CCOO como el «primer sindicato en Asturias» tras aumentar el número de delegados y recortar diferencias con UGT.

Por su parte, el secretario general de la Confederación Sindical de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, ha apostado también por la consecución de una candidatura de consenso que «cuente con el respaldo de la mayoría de los 251 delegados para salir del congreso con una imagen reforzada en un momento en el que el sindicato en Asturias lo necesita».

El congreso debatirá y votará este viernes en plenario las enmiendas a la ponencia confederal y de CCOO de Asturias; así como el informe general de Antonio Pino tras su resumen. Sobre las 14:00 horas, está prevista la votación en urna para la elección del secretario general, la Comisión Ejecutiva, las comisiones de Garantías y Control Administrativo y Financiero y la delegación de Asturias congreso confederal. Finalmente, la presidencia dará a conocer la composición de los nuevos órganos, la Comisión Ejecutiva ocupará la presidencia y el secretario general electo clausurará el acto.