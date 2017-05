«Los fraudes que hemos destapado demuestran que se inspecciona a todo el mundo»

Defensor acérrimo de lo público, «porque da gusto pasear por ciudades como Oviedo o Gijón, o tener una sanidad universal y centros como el HUCA», el delegado de la Agencia Tributaria de Asturias -que lleva ligado a la Hacienda pública desde 1999 y ocupa este cargo desde 2013-, protege también su vida privada, que dedica sobre todo a su familia y al deporte. «Con tres niños en edad de dar guerra», apenas tiene tiempo para más aficiones cuando concluye su jornada laboral. En su primera entrevista a un medio de comunicación, Ignacio Rollán (Gijón, 1968), habla sobre la actual campaña de la renta, sobre el «orgullo» que siente por la labor de prestación asistencial de la entidad y el trabajo de su personal y sobre otras cuestiones, como los recientes casos de fraude fiscal, «que son deleznables y hay que seguir atajando».

¿Ha presentado ya su declaración de la renta?

(Sonríe) Sí, sí... Si no fue el primer día, el segundo.

¿Es consciente de que la sola palabra 'Hacienda' causa cierto respingo aún en el común de los contribuyentes?

Creo que es ya un tema histórico. Hasta los años 90, Hacienda estaba volcada en la lucha contra el fraude más que en la labor asistencial, y eso aún queda. Pero de lo que estoy especialmente orgullos es, precisamente, de la prestación asistencial que ofrecemos. Este año, muchos asturianos pudieron irse de vacaciones en Semana Santa con la devolución.

¿Cómo va la campaña de la renta por ahora?

Marcha con total normalidad. Con fecha al día 4 de mayo se presentaron 37.668 declaraciones, que supone un siete por ciento más que el pasado año. El 84,6 de ellas sale a devolver, y ya se han devuelto más de 17,9 millones, un 4,24 por ciento más que en la anterior campaña.

La campaña es un buen termómetro para medir el estado de la economía. A tenor de las previsiones que manejan, ¿cómo definiría la recuperación económica en Asturias?

Efectivamente, se espera un crecimiento, tanto en el número de declaraciones presentadas como en la recaudación. Ello se debe, fundamentalmente a una mejora en el empleo y en las rentas empresariales. Evidentemente la mejora de la situación económica tiene su reflejo en la recaudación, no solo en el IRPF, sino también en el resto de impuestos. En este sentido, las previsiones para este año son buenas.

Cada año se introducen nuevos cambios tecnológicos. Del sistema Padre se ha pasado este año al 'Renta web'. ¿Están preparados los contribuyentes asturianos?

Creemos que sí. Hay que tener en cuenta que se trata de cambios que precisamente buscan que su uso sea más sencillo para los contribuyentes. El 'Renta Web' es una herramienta que presenta muchas ventajas frente al Padre, porque no es necesario descargar un programa, se adapta a todos los perfiles de contribuyentes, permite acceder a los datos fiscales más actuales disponibles y se puede usar en todos los dispositivos.

¿Y el personal de la Agencia Tributaria, cómo se prepara para adaptarse a los cambios?

En mi opinión, el principal activo de la Agencia Tributaria es su personal. Hace un gran esfuerzo por actualizarse, tanto técnica como tecnológicamente. Creo que es un esfuerzo que debe de ser valorado. Además, la Agencia considera básica la formación de su personal. En el Plan de Formación de la Agencia para este año se prevén hasta casi cuatro acciones formativas por empleado.

Una de las novedades de esta campaña ha sido el aviso por parte de Hacienda a quienes tienen que regularizar la cláusula suelo. ¿Cuántos avisos han dado en Asturias?

Es una novedad reciente que tendrá más incidencia aún en la próxima campaña. Nuestra asistencia se basa en la transparencia. Dentro de esta política cuando conocemos por las entidades financieras que los contribuyentes han recibido cantidades vinculadas a las cláusulas suelo les advertimos que es posible que deban regularizar las deducciones por vivienda o los gastos deducibles.

¿Cuáles son los errores más comunes que cometen los contribuyentes?

Siempre resulta conveniente revisar la propuesta de declaración que ofrece la Agencia Tributaria. A través de 'Renta Web' la información será la más actualizada posible, pero la Agencia puede no disponer de todos los datos con trascendencia en la declaración y el contribuyente debería incorporar al borrador, como inmuebles y sus referencias catastrales, circunstancias personales y familiares, arrendamientos, transmisiones, aportaciones a planes de pensiones, cuotas sindicales, deducciones, etcétera.

¿Hacienda también se equivoca?

Técnicamente, el 'Renta Web' no contiene errores. Lo que ocurre es que los datos fiscales se elaboran con información obtenida de terceros y puede que haya datos que no estén incluidos por no haber sido puestos en conocimiento de la Agencia Tributaria; otros que únicamente puede aportar el interesado u otros que por imperativo legal no pueden ponerse a disposición de la Agencia Tributaria, como el abono de cuotas sindicales. Por ello, hay que incidir en la necesidad de revisar los datos.

Los técnicos de Hacienda (Gestha) dicen que la previsión de ingresos fiscales se incumplió en 86.411 millones en diez años y que esa «falta de acierto» es la principal causa por la que distintos gobiernos han hecho sucesivos ajustes en los gastos e inversiones de los Presupuestos.

Desconozco el origen de esos datos. Lo que puedo decir es que la previsión de ingresos no es sencilla y que a todos nos gustaría acertar al 100%, pero creo que, con carácter general, las previsiones son bastante acertadas.

¿Es aconsejable contratar un gestor administrativo?

El sistema 'Renta Web' vale para todos, pero eso no impide que haya contribuyentes que quizás motivados por el volumen de su actividad económica, por la complejidad de determinadas operaciones u otras razones acudan a un profesional. La labor de los profesionales es básica en la correcta aplicación del sistema tributario.

Pagar lo que corresponde

A partir del 11 de mayo comienza la declaración presencial. ¿Cuántas citas se prevén?

Esperamos entre 80.000 y 90.000 citas presenciales, el 20% de los declarantes. Gracias a la colaboración de la Administración del Principado y a Ayuntamientos, como el de Gijón, disponemos de 22 centros de atención que cubren toda la geografía asturiana.

Muchos contribuyentes se preguntan cómo se puede pagar menos a Hacienda.

No se trata de pagar más o menos, si no de pagar lo que a cada uno nos corresponde. Otra cosa es que posibles decisiones de gasto, de inversión, etcétera, tengan un reflejo distinto en el resultado de la declaración.

¿Cuándo se considera una buena campaña por parte de Hacienda? ¿Se juzga en función de la cuantía recaudada?

Durante la campaña nos preocupa que no haya incidencias y que todos los contribuyentes puedan confeccionar y presentar su declaración sin errores. Esto nos permitirá agilizar las devoluciones. Posteriormente habrá que analizar los datos de la campaña e indudablemente cuanto mayor sea la recaudación mejor para todos.

Este año, la Agencia prevé recaudar un 7% más que en el ejercicio precedente. ¿A más recaudación más servicios para los ciudadanos?

Desde hace unos años al presentar la declaración se informa al contribuyente del destino de sus impuestos. En este año se informa del destino de los ingresos públicos en 2015 y se puede ver como el setenta por ciento se destina a servicios públicos básicos.

¿Están concienciados los asturianos con la necesidad de pagar a Hacienda?

Creo que la conciencia fiscal de los asturianos, y en general de todos los españoles, ha mejorado mucho. Cada vez somos más conscientes que los impuestos revierten en la sociedad. Esto no significa que no sigan existiendo comportamientos fraudulentos contra los que tenemos que luchar.

Rato, Pujol, Fernández Villa, Ignacio González... ¿No tienen conciencia social?

Son comportamientos deleznables que hay que atacar. Nosotros luchamos contra el fraude y hay que atajar estos comportamientos, pero no deben servirnos de argumento para justificarnos a nosotros mismos. La responsabilidad debe ser individual. Cuando salimos a las calles, vemos servicios, ciudades cuidadas... Las sociedades cuanto más desarrolladas están, el peso del servicio público es más importante y tienen también mayor conciencia fiscal. El fraude fiscal es mayor en economías menos evolucionadas. ¿Cómo se ataja ese fraude? Facilitando el cumplimiento voluntario y atacando, porque las consecuencias de fraude son importantes.

¿Cree que el fraude puede ser contagioso?

Creo que no. Que se destapen esos casos de relevancia debería servir para concluir que el sistema funciona y que se inspecciona a todo el mundo y no siempre a los mismos, como se suele decir.

Intento de estafa

¿Se han producido intentos de fraude durante lo que vamos de campaña?

Con ocasión de la campaña, se suelen producir diversos intentos de fraude. Simulan ser la Agencia Tributaria y solicitan datos bancarios de los contribuyentes. Nosotros siempre decimos que cuando la gente reciba estos mensajes, contacte con nosotros y lo denuncie. La Agencia Tributaria nunca solicita por correo electrónico ni números de cuenta, ni números de tarjeta, ni otra información confidencial.

¿Y de fraude fiscal?

En la declaración y en los controles se detecta el fraude que se habrá generado durante el año fiscal. La Agencia lleva unos años muy buenos de lucha contra el fraude en España, con cerca de 15.000 millones de euros.

El Gobierno ha anunciado más inspecciones a las grandes fortunas y ha endurecido el control sobre el fraude del IVA. ¿Es ahí donde se producen los mayores agujeros?

Cuanto mayor es el volumen de actividad económica, mayor puede ser la el volumen de fraude. A partir del 1 de julio, Hacienda controlará las facturas de grandes empresas casi a tiempo real. Eso es una información que hay que explotar.