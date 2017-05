«España es blanco fácil de los 'hackers' porque las empresas invierten poco en seguridad»

En 2010 se registraron en todo el mundo 9,4 millones de ciberataques. En 2016, la cifra se multiplicó por doce: 113,1 millones. Según las estimaciones, estos pirateos informáticos han supuesto, solo en EE UU, pérdidas a las empresas que sufrieron estos ataques por valor de 209.000 millones de dólares. En España, como ocurre a nivel global, la tendencia es idéntica. Según los datos del Centro Criptológico Nacional, en 2010 se contabilizaron en el país 458 'ciberataques' a más de 100.000 el año pasado más. Casi tres cuartas partes de esos incidentes -70.000- fueron contra pequeñas y medianas empresas y provocaron perdidas por más de 14.000 millones de euros, lo que convierte a nuestro país en el tercero del mundo, por detrás de EE UU y Reino Unido, en número ataques informáticos. ¿Por qué? Guillermo Fernández, experto en seguridad cibernética de la empresa Nea Master, tiene la respuesta: «España es blanco fácil porque las pymes se caracterizan por invertir poco en seguridad informática».

Guillermo Fernández fue uno de los conferenciantes en la jornada organizada por Nea Master en el Hotel Las Caldas-Villa Termal, con motivo del 35 aniversario de la fundación de la empresa asturiana dedicada a soluciones globales de impresión, gestión de documentos y software. En estas jornadas también participó Sergio de Mingo, director comercial y de gestión de clientes de Wolters Kluwer en España, quien además de ciberseguridad, también disertó sobre los últimos avances en inteligencia artificial.

Segundos de Europa

Para Guillermo Fernández, además de las escasas inversiones en ciberseguridad de las empresas españolas -el país es el segundo de Europa en pérdidas por ataques informáticos-, la estrecha cadena de confianza entre las empresas y sus clientes les hace ser especialmente vulnerables para los 'hackers'.

Es por ello, como también puntualizó De Mingo, que una empresa tarda 240 días en detectar que ha sido atacada. El directivo de Wolters Kluwer, empresa dedicada al diseño, creación, producción y comercialización de soluciones integrales de información y software, explicó alguno de los últimos avances en inteligencia artificial encaminados a luchar contra los piratas informáticos. «Se están ensayando con modelos en los que los ciberataques no se rechazan, sino que se sigue al 'hacker' y se genera una realidad virtual basada en datos falsos para encapsular al atacante y aprender de él sus movimientos», dijo.

Dentro de la lucha contra el terrorismo informático, De Mingo destacó la tecnología blockchain, «que dominará las finanzas en los próximos 20 años». Se trata de unos sistemas que funcionan como cadena de bloques. Es decir, todos los datos, toda la información, no está en un ordenador, sino que todos los archivos son divididos y repartidos en miles de ordenadores. De esta forma, la posibilidad de robar esos datos es complicada -de hecho, la tecnología blockchain no ha sido pirateada nunca, aún-, puesto que el pirata informático no podría disponer del 100% de los archivos que forman cada dato. Los bancos centrales de varios países ya están trabajando con esta tecnología para impedir la falsificación de dinero.