«No podemos más», dicen los trabajadores de atención al cliente de Liberbank

Los doscientos cincuenta y siete trabajadores de Madison Oviedo, compañía que hasta ahora presta el servicio de Atención al Cliente (Contact Center) de Liberbank, se concentraron ayer ante la sede del banco en Oviedo, y paralizaron este servicio hasta las 17.30 horas, para «denunciar la situación de precariedad laboral que estamos viviendo», aseguró Irene Muñiz, presidenta del comité de empresa. A esa situación se sumarían ahora, en palabras de Muñiz, «la falta de información que estamos padeciendo por parte de Madison, que es realmente nuestra empresa», debido a que Liberbank ha sacado este servicio a concurso, «en unas condiciones no muy buenas» y, asegura, «no tenemos ningún dato ni acerca de posibles subrogaciones ni de ninguna otra cosa. Incluso nos tememos», añadió, «que pueda haber bastantes despidos».

Muñiz aseguró que «si las condiciones de la oferta ya no son buenas de por sí, Madison las cumple con creces para mantener el contrato con Liberbank y ha presentado una oferta aún más a la baja para apretarnos más todavía a los trabajadores», manifestó. «Si llevamos veinte años prestando este servicio y no paramos nunca hasta la semana pasada y ayer es porque hemos llegado al límite. La precariedad laboral ha estado siempre ahí, pero ahora ya no podemos más», enfatizó la representante sindical.

Desde el comité de empresa también han planteado a Madison la posibilidad de «poder reunirnos con Liberbank, en una mesa a tres, para hablar y poder llegar a algún acuerdo», añade Muñiz, «pero no hemos podido hacerlo porque nuestros jefes nos han dicho que el banco es el cliente y nuestras negociaciones no tienen que ser con ellos, sino con nuestra propia empresa», aclaró.

Ayer, precisamente, Madison presentaba al banco, en Madrid, su oferta para continuar prestando el servicio de Atención al Cliente, «y la incertidumbre es total», aseguró Irene Muñiz. «No sabemos qué va a pasar, la situación es un caos y lo que realmente nos tememos es que solo pueda ir a peor», concluyó.