«El impuesto de Sucesiones está hecho para favorecer los grandes patrimonios»

La reforma del impuesto de Sucesiones y Donaciones ha sido este miércoles criticada por todos y cada uno de los comparecientes llamados a intervenir en la comisión parlamentaria de Economía. Dicha reforma no parece gustar ni a quienes defienden el impuesto ni a quienes abogan por su abolición, aunque por razones bien diferentes. Los que lo defienden han coincido en criticar que tal parece que la modificación está hecha 'ad hoc' de los grandes patrimonios.

En la Cámara se han escuchado las opiniones de representantes de sindicatos, expertos fiscales, economistas y también de la plataforma que defiende el fin del tributo.

El economista y profesor universitario, Pedro Alameda Abejón, ha defendido que el de sucesiones es un tributo que en términos recaudatorios no es despreciable ya que es una pieza más para lograr el equilibrio de las cuentas.

Así ha manifestado que una hipotética supresión total del tributo supondría recortes equivalentes a la supresión de las ayudas de la Consejería de Bienestar en ayudas a la Dependencia, Salario Social, víctimas de violencia de género y personas con especiales necesidades.

En este sentido el profesor universitario ha lamentado que la modificación parece diseñada para colectivos específicos con grandes patrimonios. Pero sin embargo ha indicado lo más grave de este proyecto de ley es la ausencia de medidas que supongan un auténtico estímulo para la economía de la región, motivos por los que ha animado al Gobierno a qué recapacite sobre dicha modificación.

El también economista Miguel González ha asegurado que estamos hablando de "uno de los impuestos más justos que existen", porque las herencias es uno de los principales factores de desigualdad. De ahí que haya criticado que la reforma impulsada por el Gobierno tras el acuerdo con el PP "esté orientada a facilitar el pago del impuesto a quienes ya lo tenían fácil".

Otro de los comparecientes ha sido el experto fiscal, Fernando De Dios Moreno, que también ha considerado esta reforma una "nueva oportunidad perdida" para haber logrado la reforma que necesita la fiscalidad asturiana. "Estamos ante una reforma que es un traje a medida a las necesidades de las grandes fortunas", ha dicho De Dios.

El compareciente ha indicado que Asturias requiere una amplia reforma fiscal que vaya encaminada a conseguir unos impuestos más progresivos para lograr el verdadero objetivo que no es otro que la redistribución de la riqueza para tener también unos mejores servicios públicos.

Así, a su juicio estamos ante una "reforma apresurada, parcheada, hecha 'ad hoc' para los grandes patrimonios" con la que se crea la idea de que los impuestos son negativos en lugar de transmitir que son un bien común en beneficio de la economía".

Gilberto García ha en comparecido en representación del sindicato CCOO parta defender la existencia del impuesto de sucesiones, un tributo "directo y progresivo que graba la riqueza no ganada con el esfuerzo y el mérito propio y contribuye a favorecer la igualdad de oportunidades y no perpetuar la riqueza en las mismas personas".

García ha destacado que serán pocos los herederos, tan sólo un 1% de los directos, los que pagarán el impuesto y se trata de "personas con patrimonios de unos 100 millones de las antiguas pesetas".

El representante de CCOO también ha lamentado la campaña que quienes abogan por abolir el impuestos están llevando a cabo traten de desinformar a las personas desconocedoras de lo que realmente supone este impuesto.

Plataforma contra el impuesto

Bien diferente ha sido la posición del representante de la Plataforma Contra el Impuesto de Sucesiones, Álvaro López Castro, que aunque también se ha mostrado contrario a la modificación del impuesto lo ha hecho por razones diferentes. Así ha indicado que esta modificación "es un parche que no sirve para nada" y ha abogado por bonificaciones del 99% del tributo. López Castro ha asegurado que se trata de "un impuesto ideológico, que graba el ahorro en la familia y premia el despilfarro, denostando el ahorro de las familias en toda una vida".

"Es un impuesto voluntario, lo pago si quiero y sino no, sólo tengo que irme a vivir a enfrente. Así paguémoslo todos igual", ha dicho López Castro, que ha añadido que el estado del bienestar no se tiene por qué ver afectado igual que no se ve afectado en otras comunidades como Madrid. Ha recordado que la plataforma he recogido firmas que representan al 17,7% de los asturianos, una cifra que supondría casi mayoría en la Cámara, y ha preguntado a los representantes políticos que si creen que todos esos asturianos están equivocados eso supone que "o no escuchan a la ciudadanía o no les representan".

Ha asegurado que no está en la plataforma por una causa personal. "Yo ni he pagado impuesto de sucesiones ni mis hijos lo van a pagar. Aquel que se quiera saltar la ley, gracias a Dios, asesorándose un poco lo puede hacer", ha insistido López Castro.

A preguntas de IU Álvaro López ha aclarado que si piden la supresión total del impuesto, aunque ha reconocido que es el Estado quien tiene potestad para abolirlo. No obstante ha indicado que en Asturias se podría establecer una bonificación del 99%.