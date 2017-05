El plan industrial para Ilva condicionará la reestructuración de Arcelor en Europa

«El consorcio Am Investco con Marcegaglia es el mejor socio para Ilva». Lakshmi Mittal, uno de los hombres más ricos del mundo, calificaba así su oferta, la que lidera ArcelorMittal, a principios de marzo. Obviamente no era parcial. Pero a esa misma conclusión llegaron anteayer, dos meses después, los tres miembros de la comisión especial a la que correspondía evaluar las dos opciones -la otra alternativa era la del indio Jindal Steel- para adjudicar la siderúrgica italiana. Los expertos Piero Gnudi, Corrado y Enrico Carrubba Laghi valoraron no solo el precio -1.800 millones de euros de Arcelor frente a los 1.200 de Jindal-, sino también las inversiones del primero para el plan de negocio y el programa medioambiental que superan los 2.300 millones de euros.

LAS DOS OPCIONES 1.800 mill. € es la cuantía que ofrece por la compra ArcelorMittal, frente a los 1.200 millones de Jindal Steel. 2.300 mill. € es la inversión a la que está dispuesto a desembolsar el consorcio liderado por Arcelor, mientras que el indio Jindal ofrece 3.000 millones. 9,5 mill. € es la producción que podría alcanzar Ilva tras las inversiones.

Reuniones, el martes

Aún está pendiente la última palabra. La del ministro de Desarrollo Económico italiano, Carlo Calenda, que tomará una decisión, posiblemente en los próximos días, tras evaluar la propuesta de ArcelorMittal-Marcegaglia y escuchar a los sindicatos, a los que ya ha citado este próximo martes. Ese mismo día y en Luxemburgo se reunirá también el Secretariado Europeo del comité del gigante que preside Lakshmi Mittal, una cita convocada previamente a conocerse la decisión de los expertos y en la que las organizaciones sindicales pedirán la apertura de un proceso de información y consulta. Son muchas las incógnitas que se abren con esta operación. Y los sindicatos guardan cautela.

Los avilesinos Luis Ángel Colunga y José Manuel Casado forman parte de IndustriAll Europe, la gran central integrada por 140 sindicatos que representan a más de 6,5 millones de afiliados europeos. Ambos conocen muy bien los entresijos de la siderurgia europea fruto de un pasado laboral en las plantas asturianas de Arcelor. El primero, vinculado a UGT, es, desde junio del año pasado, vicepresidente de IndustriAll, el único asturiano con batuta en el mayor sindicato europeo y uno de los pocos sindicalistas que tiene hilo directo con Lakshmi Mittal. A su juicio, «la clave es la configuración de Arcelor en el sur de Europa, donde Ilva tiene tres plantas -dos más aparte de la de Taranto- y conocer la opinión del órgano de Competencia de la Comisión Europea».

Las preguntas

Por su parte, José Manuel Casado, coordinador de CC OO en IndustriAll European Trade Union en el comité de empresa europeo de ArcelorMittal, resumía muy bien ayer las dos grandes preguntas que están en el aire: «Cuál va a ser el proyecto medioambiental para Ilva y cuál el industrial. Qué pretende producir Arcelor en Italia si amplía su capacidad en cinco millones de toneladas más, para llegar a los 9,5 millones, dónde y en qué productos quiere posicionarse».

De esas respuestas se derivarán conclusiones sobre una posible reestructuración del resto de las instalaciones europeas, pero que «no necesariamente tienen que afectar a Asturias». Especular es gratis, pero Casado y Colunga optan por la prudencia. «Hay muchas piezas en el damero y hay que esperar a ver cómo se mueven», afirma el responsable de CC OO.

En ese damero también entra en juego la Comisión Europea, resalta Colunga. La Dirección General de Competencia de la UE tiene un mes de plazo para determinar si Arcelor tiene una excesiva cuota de mercado en Europa, lo que le abocaría a realizar alguna desinversión.

Como sostiene Casado, que es también secretario de Política Industrial de CC OO en el ámbito estatal, «va a ser un proceso más largo de lo que parece». Porque aunque el Ministerio de Desarrollo Económico de la República Italiana se pudiera pronunciar en breve sobre la propuesta del comité de seguimiento, favorable a ArcelorMittal, tendrá que ratificar luego la elección mediante un decreto, tras haber comprobado que el plan ambiental de la siderúrgica se ajusta a las instrucciones del Gobierno italiano, un trámite fundamental y que la prensa italiana estima para el mes de septiembre.