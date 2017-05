Los acusados por el caso de Mina La Camocha apuntan a los apoderados ya fallecidos

Los cuatro acusados por el supuesto fraude en Mina La Camocha se declararon ayer inocentes en el juicio que se celebra en el Juzgado Penal número de Gijón, y apuntaron que la última responsabilidad de las gestiones recaía en los apoderados ya fallecidos: los hermanos José Luis y Fernando Luis García Brugos, máximos accionistas de la explotación gijonesa, y Víctor Zapico, directivo de la misma.

La segunda sesión del juicio pudo desarrollarse después de que el juez Luis Ortiz hubiese rechazado en un auto las peticiones de las defensas de los cuatro acusados, que, entre otras cuestiones, habían planteado la prescripción del delito.

La Fiscalía les acusa de tres delitos contra la Hacienda Pública en su modalidad de fraude de subvenciones, cometidos en los años 1998, 1999 y 2000 en la Mina La Camocha, explotación gijonesa que cerró sus puertas en 2008. El supuesto fraude, valorado en unos 17 millones de euros, consistió en la reventa a la central térmica de Aboño de unas 98.000 toneladas de carbón importado y de cielo abierto como propio de la explotación gijonesa.

Quienes ahora se sientan en el banquillo son cuatro: el ex administrador único de Hullas Coto Quirós, Ángel García Brugos; el ex presidente de Mina La Camocha, Manuel Martín Martín; el ex apoderado de Hullas de Coto Quirós y Trabex, Guillermo Alfredo Honrubia, y la ex responsable de la contabilidad, Margarita García. Solo el primero respondió a las preguntas del Ministerio Fiscal. El resto, solo a las de los abogados de la defensa. El primero en declarar fue el ex presidente de la Mina La Camocha, quien reconoció la compra de carbón, pero para operaciones que consideró «legales» porque «no alteraron la finalidad de las subvenciones» que era «la reducción de la actividad» del pozo.

Manuel Martín Martín explicó que esa compra de carbón permitió reducir costes y que la empresa permaneciera «en pie» hasta su disolución en diciembre del 2007. Manuel Martín Martín trató de exculparse también manifestando que «el presidente se dedicaba a presidir y otros a gestionar», en referencia a Víctor Zapico y Fernando García Brugos, que eran quienes, a su juicio, «sabían de ese negocio».

También la ex contable de Mina La Camocha, Margarita Garcia, se declaró «inocente», porque aunque admitió haber firmado facturas de pago por compra de carbón, estas eran supervisadas y autorizadas por el entonces presidente del consejo de administración, Víctor Zapico, fallecido el pasado 15 de abril, después de la primera sentencia. «¿Cómo iba a saber que eran falsas? Ni se me pasaba por la cabeza», dijo.

García, que llegó a derrumbarse en un momento de su declaración destacó que su función era «técnica», que no tenía ningún poder de decisión en la compañía y que se limitaba a dar curso al pago de las facturas. «Trabajé muy duro, de buena fe y aquí estoy», lamentó.

Por su parte, Guillermo Alfredo Honrrubia consieró que «quien cortaba el bacalao era Fernando», aunque quien daba las órdenes era su hermano José Luis. Aseguró que él siempre recibió órdenes y nunca actuó por iniciativa propia. «Aquí no se cuestionaba nada. Esto era así y punto», resumió.