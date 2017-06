«Asturias tiene una fuerza laboral muy preparada, y ahora con idiomas»

Chemours apostó por Asturias hace dos años, cuando se escindió el segmento químico de DuPont, y lo sigue haciendo ahora que vuela sola. En octubre cambiará de ubicación y se trasladará desde el Valle de Tamón hasta el complejo que la Fundación Laboral de la Construccion tiene en Gijón. En este nuevo emplazamiento, la multinacional ha encontrado un «entorno de oficinas moderno» y con «infraestructuras adecuadas» para que sus más de 70 profesionales sigan prestando servicios financieros a otras empresas del grupo en Europa y en el resto del mundo. Gerardo Albornoz (Oviedo, 1971) es el hombre de Chemours en el Principado. Licenciado en Dirección y Administración de Empresas por la Universidad de Oviedo, comenzó su carrera profesional en Italia (Milán), cursando la beca 'Leonardo da Vinci' en el Banco Santander. En el año 98 se incorporó a DuPont en Asturias, donde desarrolló diferentes funciones, incluida la gestión y coordinación de grupos de trabajo. Desde finales de 2014, dirige el Centro de Servicios de Chemours, que cuenta con tres plantas de producción en Europa (Holanda, Bélgica y Francia) y presencia en los cinco continentes, con unos 8.000 empleados.

Chemours nació de DuPont. ¿Ha llegado el momento de reforzar una identidad propia?

Chemours nace con una identidad propia que hemos venido consolidando en nuestra joven, pero intensa andadura desde el 1 de julio de 2015. Solemos decir que somos como una 'startup' pero con una experiencia de más de 200 años en la industria química. Nuestra identidad se basa en unos sólidos valores, como la necesidad de simplificar procesos; una actuación ágil y centrada en dar respuesta a nuestros clientes, y en una forma de trabajar con una integridad ética inquebrantable, seguridad en nuestros procesos y respeto al medio ambiente.

El presidente del Principado ha afirmado que reforzará la exigencia medioambiental a las empresas. ¿Cree que el empresariado debería hacer un esfuerzo mayor en este ámbito o ya se está haciendo?

Chemours es una empresa comprometida con el medio ambiente. Estamos convencidos de que el desarrollo sostenible es una pieza clave del futuro de los negocios. La legislación sigue esa misma dirección y, sin duda, se están haciendo enormes progresos en este ámbito.

En el Valle de Tamón se instalaron hace menos de dos años y ya tienen decidido su traslado a Gijón. Parece que las oficinas se les han quedado pequeñas muy pronto.

El traslado era un paso natural para desarrollar nuestro proyecto de acuerdo a nuestra identidad propia y en un entorno de oficinas moderno, con una ergonomía óptima y con las infraestructuras adecuadas para que nuestro equipo trabaje en el mejor entorno posible. En el valle de Tamón habíamos comenzado siendo una treintena y ya somos más de 70 profesionales.

¿Cuáles son las funciones del Centro de Servicios que tienen en Asturias y quiénes son sus clientes?

Nuestro equipo lleva a cabo tareas de finanzas, compras y logística, recursos humanos y tecnologías de la información, para clientes internos, servicios que prestamos a otras empresas del grupo en Europa y en el resto del mundo.

¿Tienen proyectos de expansión en Asturias a medio plazo?

No tenemos planes de expansión. Nuestro objetivo es convertirnos en un Centro de Excelencia donde nuestros profesionales puedan crecer y desarrollarse.

¿Qué le diría a los jóvenes licenciados asturianos? ¿Tienen alguna oportunidad en Chemours?

Es necesario cuidar y trabajar las competencias personales, que no son menos importantes que las técnicas o funcionales, porque las primeras son clave de éxito en las organizaciones empresariales. Les animaría, en la medida de lo posible, a tener experiencias en el extranjero y aprender idiomas. Nuestro Centro de Servicios seguirá contando con la fuerza laboral asturiana, la cual sin duda alguna ha venido demostrando una gran capacidad de trabajo, una productividad y flexibilidad que son muy apreciadas en nuestra empresa y en un entorno de negocios que necesita de esas cualidades.

Cooperación en Gijón

¿Qué les ofrecieron desde el Ayuntamiento de Gijón y desde la Fundación Laboral de la Construcción para que se decidieran por este nuevo emplazamiento?

Hemos apreciado enormemente el interés por parte del Ayuntamiento de Gijón, a través de su sociedad Impulsa, y de la Fundación Laboral de la Construcción para ofrecernos un espacio óptimo de oficinas en las mejores condiciones posibles. Han sido ágiles y flexibles en las negociaciones y han sabido entender muy bien nuestras necesidades. Sólo podemos felicitarles muy sinceramente por su excelente cooperación.

El centro de la FLC en Tremañes está proyectado para atraer la instalación de más empresas. ¿Conocen quiénes podrían ser sus 'vecinos'?

No podemos hablar por otras empresas, pero confiamos en poder atraer otros vecinos muy pronto a este espacio y que sirva para el desarrollo de Gijón y de Asturias.

¿Qué destacaría como fortalezas de Asturias y que echan de menos?

Podemos comparar con otros centros de servicios en otros lugares, y puedo afirmar que Asturias cuenta con una fuerza laboral muy bien preparada, con buenas titulaciones, y ahora también con idiomas, cosa que no tenían generaciones anteriores. Ello sitúa a Asturias en un lugar idóneo para poder generar valor y ser competitivo. La Universidad de Oviedo es un catalizador de talento para nuestras organizaciones. Nuestro equipo local cuenta con una gran diversidad no sólo de género, sino también de culturas y nacionalidades, lo cual, unido a la productividad y flexibilidad de nuestros jóvenes, hace que sea un entorno ideal. No debemos tener complejos, porque no tenemos nada que envidiar a otros países en este sentido.

¿Qué porcentaje de su cifra de negocio se invierte en I+D+i?

Chemours tiene un perfil diferente al de nuestra predecesora DuPont, pero también invertimos en investigación y desarrollo, incluyendo patentes con productos insignia, que responden a necesidades actuales muy concretas. Es, por ejemplo, el caso de nuestro nuevo refrigerante 'Opteon', para el aire acondicionado de edificios y vehículos. En el año 2016 invertimos 80 millones de dólares en I+D+i.