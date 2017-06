«Para ganar cuota de mercado se necesitan menos personas y más cualificadas»

Guillermo Ulacia está convencido de que es necesario un cambio en las relaciones laborales. Cree que ha llegado el momento de caminar hacia plantillas polivalentes, flexibles y cualificadas. Es también un acérrimo defensor del modelo clúster como un ejemplo de colaboración público-privada que permite compensar la falta de tamaño de las empresas.

El metal da empleo actualmente a 32.200 personas en Asturias. ¿Cree que se ha tocado techo?

Para seguir siendo competitivo tenemos que mejorar la productividad, entendida en términos de buenos costes laborales unitarios. Como existe una sobreoferta a nivel mundial, pensar que las mejoras de productividad se consiguen aumentando la producción no es un escenario realista. Lo que hay que hacer es una estrategia de ganar cuota de mercado, para lo que se necesita un empleo más cualificado, más relacionado en el codiseño del cliente e invertir para automatizar los procesos. Hay un cambio en la pirámide de necesidades formativas: menos personas y más cualificadas.

¿Y más robots?

Mayor nivel de automatización, que no es lo mismo. Hoy, con una impresora 3D de puede hacer el diseño y el prototipo en mucho menos tiempo.

Usted defiende el modelo cluster como medio de cooperación. ¿No nos perdemos con tantas alianzas en Asturias, como el Clúster del Acero, Metalindustry4 o el Clúster TIC?

En el País Vasco conviven 21 clusters y no se pierden. El gran problema que pudiera existir sería que compitieran entre sí, que no es el caso. Este es un modelo que pretende unir a la Administración, proveedores, clientes y empresas en un trabajo conjunto, y se hace para compensar la falta de tamaño de las empresas asturianas. Llevamos años con el síndrome de los 50 empleados y no salimos de ahí. La fórmula clúster es una forma de girar, de trabajar en red, de tener una nomenclatura que te permite una comunicación eficaz entre los diferentes agentes y de ahí tienen que salir proyectos innovadores. Y siempre con el mismo objetivo de hacer, vender y cobrar.