El juez rechaza el «insostenible» recurso de Villa enn el caso de la apropiación de dinero del SOMA

La Audiencia Provincial ha desestimado el recurso del ex secretario general del SOMA-UGT José Ángel Fernández Villa contra el rechazo de las diligencias solicitadas por el juzgado que instruye la causa por apropiación indebida iniciada tras la denuncia del sindicato y para la que ya se ha abierto juicio oral. En un auto contra el que no cabe recurso y por el que se imponen las costas al apelante, la Sección Tercera de la Audiencia desestima el recurso de apelación presentado por la abogada del histórico líder sindical, Ana García Boto, al compartir el criterio del Juzgado de Instrucción número 2 de Oviedo

La Audiencia ve "insostenible" que se fundamente el recurso en una ausencia de motivación de la decisión judicial. De hecho apunta que "sólo con la deliberación de ignorar, o querer que se ignore, el texto de los dos autos" recurridos dictados el pasado mes de marzo y por los que se denegaron las diligencias solicitadas "se puede sostener aquel alegato, pues es manifiesto el criterio que sustenta su decisión".

El Juzgado de Instrucción número 2 de Oviedo denegó la totalidad de las diligencias solicitadas por la defensa de Fernández Villa al considerar que "carecen todas ellas de utilidad o transcendencia alguna para la instrucción". Entre dichas diligencias denegadas se encontraban la petición a Hunosa de todas las actas de los comités intercentros entre los años 2001 y 2003, donde Villa está acusado de apropiarse de las dietas destinadas a los representantes sindicales o la solicitud a Liberbank de la totalidad de las facturas de las compras realizadas con las tarjetas relacionadas con el exlíder sindical.

En el caso de las actas, la jueza subrayaba que "no se acredita su utilidad o necesidad para la presente instrucción", ya que "no se cuestiona o no se discute la persona o personas que acudían a tales reuniones" sino que "lo realmente revelante" es determinar "quién cobraba las cuotas". Respecto a la solicitud de facturas a Liberbank, la magistrada exponía que éstas "obrarán en poder, en primer lugar del establecimiento vendedor y en segundo lugar del comprador" y no de la entidad financiera, que en todo caso podría disponer de los extractos bancarios.

La defensa de Villa también solicitaba una pericial caligráfica judicial para probar que la firma que figura en algunos cheques y transferencias no corresponde a la del exlíder sindical, algo que la magistrada también denegó ante "la imposibilidad material de que la misma pudiera resultar determinante para la causa". Debido al paso del tiempo y a la pérdida de "destreza" por una artrosis en la mano derecha de Fernández Villa, la jueza advertía de que podrían darse "dos posibles caligrafías diferentes efectuadas por la misma persona, lo que priva de eficacia la pericial caligráfica que pudiera realizarse".

La titular del Juzgado también rechazó dicha prueba porque "los testigos que han ido declarando a lo largo de la instrucción han puesto de manifiesto cómo en ocasiones se firmaba por José Ángel Fernández Villa porque éste lo mandaba así, extremo éste que reconoció el propio investigado en su declaración", subraya el auto.

34 testigos

La defensa del que fuera secretario general del SOMA-UGT durante más de 35 años también proponía 34 testigos, de los que la jueza dice desconocer su posible relación con el procedimiento, más allá de que trabajaban en la sede del sindicato.

El Juzgado abrió juicio oral por esta causa, en la que la Fiscalía pide cinco años de cárcel para Fernández Villa y tres años y medio para el ex secretario de la Fundación para la Formación, la Investigación, la Documentación y los Estudios Sociales (INFIDE) Pedro Castillejo, acusados de apropiarse de 434.158 y 119.434 euros, respectivamente.

Fernández Villa también está siendo investigado en el marco de la Operación Hulla relacionada con la investigación del presunto desvío, apropiación y ocultación de fondos públicos y privados del Montepío de la Minería, iniciada después de que el histórico líder sindical regularizara 1,4 millones en la amnistía fiscal de 2012.