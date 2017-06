«Endurecer la política medioambiental puede ser una desventaja para Arcelor»

El pasado 30 de mayo, ArcelorMittal España anunció el relevo en la cúpula del holding. Gonzalo Urquijo dejaba la presidencia del grupo tras siete años y Jesús Izcue (Pamplona, 1974) tomaba las riendas del gigante del acero en España. En su primera entrevista tras su nombramiento, el nuevo presidente de Arcelor, que acaba de comprar la italiana Ilva, analiza el presente y futuro de una empresa fundamental en el tejido industrial y en la economía asturiana.

¿Las medidas 'antidumping' que aprobó la UE son suficientes para frenar la competencia desleal del acero chino?

Las medidas aprobadas hasta ahora están teniendo un efecto disuasorio y han permitido que las condiciones del mercado se recuperen; no obstante, estamos asistiendo en los últimos tiempos a nuevos casos de dumping de otros países, como Irán, Serbia o Ucrania, en los que la actuación de la Unión Europea no está siendo tan decidida.

¿Qué otras medidas son necesarias para frenar esa competencia?

En el mundo existe un problema de sobrecapacidad a nivel global. Se estima que existe una sobrecapacidad de más de 800 millones de toneladas de acero, de los cuales en torno a 300 millones corresponden a China, más del doble de la producción de acero en Europa. China reconoce que debe afrontar esa sobrecapacidad y ha empezado a hacerlo. Esperamos que se traduzca en una reducción real de su producción hasta niveles sostenibles desde el punto de vista financiero y medioambiental, pero eso llevará tiempo.

¿La política restrictiva de la UE respecto a las emisiones de CO2 son otra forma de 'dumping' contra el acero europeo?

La reforma del sistema europeo de asignación de derechos de emisión de CO2 es un tema crucial para la supervivencia del sector del acero en Europa. Estamos plenamente de acuerdo en que el cambio climático es una cuestión fundamental que necesita ser tratada urgentemente a nivel internacional, y apoyamos plenamente los esfuerzos para reducir el coste de las emisiones de CO2 con eficacia a través de toda la economía de la UE. Sin embargo, la propuesta de reforma que se está discutiendo actualmente en las instituciones europeas favorece claramente las importaciones de acero de terceros países competidores que no tienen esos costes de asignación y que, sin embargo, tienen una huella de carbono mucho mayor que el acero producido en la UE.

La Eurocámara respalda que España reduzca un 26% las emisiones de CO2 en 2030. ¿Cómo valora esta exigencia?

En 2020 el volumen de emisiones de los sectores afectados por este sistema ya se habrá reducido en un 21% con respecto a los niveles de 2005. Como decía, nuestro sector está a favor de seguir progresando en esta reducción, pero sobre niveles de comparación realistas, teniendo en cuenta todos los gases del proceso y considerando además que el sector siderúrgico se ve mucho más afectado que la mayoría de los demás sectores, dado que está expuesto a una competencia extrema a nivel internacional y a una situación de sobrecapacidad a escala mundial. El sector siderúrgico quiere invertir e innovar, pero para ello se precisa un marco de competencia equitativa a escala internacional. No es razonable que Europa quiera ser la 'campeona' en la protección ambiental cuando sufrimos las importaciones de acero de países que no respetan los mismos estándares. De lo contrario, corremos el riesgo de importar CO2 y exportar puestos de trabajo, por decirlo de alguna manera.

Deslocalización

¿Está España preparada para afrontar esa reducción?

El sector siderúrgico ya realiza un gran esfuerzo en la disminución de las emisiones de CO2. Sin embargo, las referencias de eficiencia para CO2 (benchmarks) para la producción de acero son técnicamente imposibles de alcanzar. Por ello, la legislación europea en esta materia genera altos costes de carbono incluso para las mejores siderúrgicas de Europa, a pesar de que el sector ha sido claramente reconocido en la propia Evaluación de Impacto de la Comisión Europea como de muy alto riesgo de deslocalización debido al CO2 (fuga de carbono).

Si sale adelante esa propuesta, ¿cómo afectaría a las instalaciones de ArcelorMittal en Asturias?

Si la directiva se adoptase sin algunas de las mejoras solicitadas por el Parlamento Europeo, habría una escasez de concesiones de emisiones para nuestra industria de alrededor del 35% en 2030. No habrá ya para la siderurgia remanente alguno de asignaciones anteriores para aliviar el impacto tras el período 2020. Ello supondría un incremento del coste en torno a 30 euros por tonelada solo por este concepto en el horizonte de 2030. Si tenemos en cuenta que la rentabilidad media de los productores europeos es actualmente de aproximadamente 35 euros por tonelada, ello implica que el coste de emisión de CO2 se va a 'comer' todo el margen y no habrá posibilidad de llevar a cabo las inversiones necesarias para el mantenimiento e innovación de esta industria. Se estima que en torno a un 40 % de las plantas europeas puedan estar abocadas al cierre en esa fecha y la planta de Asturias no está en la lista de las más eficientes en esta materia.

¿Está siendo más restrictiva la política medioambiental española que la del resto de países de la UE?

Entiendo que la pregunta hace referencia no tanto a la política, como a la legislación en materia ambiental. En este sentido, podemos decir que la transposición en España de las Directrices Europeas ha estado hasta ahora en consonancia con lo realizado en el resto de países europeos de nuestro entorno.

¿Y la asturiana respecto a otras comunidades?

Hasta ahora los límites fijados por el Principado en las autorizaciones ambientales integradas estaban en línea con los del resto de comunidades. En los últimos tiempos, el Principado ha manifestado su intención de endurecer los límites, estableciéndolos más restrictivos aún que los que se fijan a partir de las Mejores Técnicas Disponibles, lo cual podría llegar a suponer una desventaja competitiva para nuestra compañía.

El presidente del Principado afirmó recientemente en una jornadas de Femetal que «no aflojaremos en el control medioambiental a la industria». ¿Esa afirmación puede hacer que las empresas se replanteen sus inversiones en Asturias?

La sostenibilidad de nuestras actividades es uno de nuestros valores corporativos. Al igual que con la seguridad, no concebimos la producción de acero sin el respeto al entorno en el que operamos. Nuestros equipos técnicos, de I+D, de Producción y de Mantenimiento trabajan para no solo cumplir con la normativa medioambiental, sino para minimizar la posibilidad de que se produzca algún incidente medioambiental, algo que en una industria no puede asegurarse al 100%. Somos conscientes de la exigencia cada vez mayor de la sociedad en este ámbito y de nuestra responsabilidad, y al igual que procuramos los cero accidentes, también perseguimos la minimización del impacto ambiental de nuestra actividad en base a las mejores técnicas disponibles.

El Gobierno italiano ha adjudicado Ilva a ArcelorMittal.

El Ministerio de Desarrollo Económico del Gobierno italiano ha firmado el decreto autorizando la venta al consorcio liderado por nuestra compañía. Como ha declarado nuestro CEO y presidente, la dirección de la compañía agradece la confianza depositada y una vez se firme el acuerdo definitivo de venta, que esperamos se produzca en el próximo mes, trabajará para asegurar un futuro más sólido y sostenible para Ilva, sus empleados y las regiones en las que opera.

Jindal, su rival en esta puja, les denunció ante la UE por «vulnerar la competencia».

El acuerdo será sometido a la valoración de la Dirección General de Competencia de la Comisión Europea. Confiamos en que su resolución sea favorable a los intereses de nuestra compañía, teniendo en cuenta que la cuota de mercado conjunta de producto laminado en caliente y frío estaría por debajo del 40%.

¿En qué consiste el programa de actuaciones e inversiones en Ilva que Lakshmi Mittal ha anunciado?

La compañía ha anunciado un amplio programa de inversiones en todas las plantas de Ilva, no solo en Taranto, sino también en Génova y Novi. El mayor montante tiene que ver con la reforma de los hornos altos, las acerías y las líneas acabadoras, e inversiones medioambientales que permitirán evitar emisiones en la manipulación de materias primas (301 millones de euros), la remodelación de las baterías de cok (196 millones de euros) y una nueva planta depuradora de aguas (179 millones de euros).

«Ilva no es competencia»

¿Cómo se complementarán las plantas asturianas con la italiana?

Las instalaciones de Ilva son complementarias a las existentes de ArcelorMittal en Europa y su oferta de productos se dirige fundamentalmente al mercado italiano, por lo que no hay competencia directa.

¿En qué manera influirá en las inversiones previstas en Asturias la adquisición de Ilva?

En este momento, y con la información de la que disponemos, no parece que la compra de Ilva, que aún está pendiente de la firma definitiva del acuerdo de compra, vaya a afectar a Asturias, tanto en cuanto al negocio en sí como a las futuras inversiones.

La construcción de las nuevas baterías de cok en las instalaciones de Gijón sigue paralizada, pendientes aún de un informe de Confederación Hidrográfica. ¿Qué retrasa ese informe?

La Administración tiene sus tiempos. Confiamos en que la aprobación del estudio de impacto ambiental se produzca en corto espacio de tiempo.

¿Ese retraso pone en riesgo esa inversión?

No, la inversión no está en riesgo y el objetivo es que las nuevas baterías de cok estén plenamente operativas a finales de 2019.