Accidentes de trabajo y responsabilidad

Viernes, 20 abril 2018

Hemos indicado en otras ocasiones que toda persona trabaja para vivir y no vive para trabajar, y mucho menos para perder la salud o la vida

Asumiendo la existencia de riesgos permanentes a lo largo de toda nuestra vida y por ende en nuestra esfera laboral, no es menos cierto que la responsabilidad máxima de la salud; tanto física, psíquica y emocional del trabajador, es del empresario cuando se encuentra en su esfera de actuación.

La definición de accidente de trabajo como toda lesión que sufra el trabajador en el lugar y tiempo de trabajo es añeja, e instaura una responsabilidad empresarial objetiva; lo que hace presuponer que el trabajador no es responsable de dichas lesiones, las cuales se pueden producir en el lugar de trabajo o en el trayecto de ir y venir al mismo, lo que se conoce como accidente in itinere.

El empresario ha de velar por que el trabajo se adapte al trabajador, y no al revés, y en ningún caso asumir que los accidentes son inevitables. Si se producen es que algo no está bien o alguien no lo ha hecho bien, de ahí no solo la responsabilidad del empresario, sino la gran responsabilidad de los responsables de prevención de riesgos en las empresas.

La jurisprudencia ha ido matizando y ampliado la esfera de afectación del accidente de trabajo, pero siempre ha tenido claro que el trabajador solo es responsable del accidente, y por ende exonera al empresario de toda deuda, cuando se produce la conocida imprudencia temeraria, que difiere de la imprudencia profesional.

Imprudencia profesional es aquella que un trabajador comete como consecuencia de la habitualidad, asiduidad, monotonía, etc., de su trabajo, no existe un elemento objetivo que pueda determinar una evidente intencionalidad por parte del trabajador y sí un comportamiento automático que por repetido o monótono provoca el accidente, de ahí que las evaluaciones de riesgos han de considerar la posibilidad de estas situaciones para evitarlas.

Por su parte la imprudencia temeraria supone que el trabajador actúa con evidente desprecio por su integridad, haciendo caso omiso de la más mínima razón y obviado de forma consciente y descarada toda media de seguridad, no ya legal sino racional y elemental. Estas situaciones, límite y excepcionales provocan la evitación de toda responsabilidad empresarial y que de producirse un accidente el trabajador tenga que asumir sus consecuencias, incluso indemnizando por daños ocasionados al empresario o terceros.

Como vemos en Derecho las cosas siempre llevan a matices y discusiones de detalle que en la práctica provocan situaciones desagradables que no satisfacen a ninguna de las partes. Por eso siempre que usted tenga un problema laboral ha de acudir al profesional que le pueda atender de la mejor forma, que no es otro que un abogado laboralista.