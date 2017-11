Los alcaldes mineros cierran filas por una transición que «no deje morir a los territorios»

Los alcaldes mineros cerraron ayer filas frente al anuncio de Iberdrola, que pretende cerrar las centrales térmicas de Lada y Velilla, perjudicando, según defendieron, no solo a los municipios directamente afectados sino a todos a los que irradian actividad económica. El presidente de la Asociación de Comarcas Mineras (Acom), Adrián Barbón, rechazó la postura de la eléctrica «de forma total y absoluta», ya que «responde a no se sabe muy bien qué tipo de política, que nosotros ni defendemos ni vamos a aceptar porque no tiene bases sólidas ni razonadas ni argumentadas».

Barbón se refirió a la necesidad de garantizar el suministro energético a los ciudadanos de a pie, pero también a las empresas afectadas. «Sabemos que hoy se avanza en la producción de fuentes renovables, pero estas no son capaces de producir toda la energía necesaria. Prescindir de las térmicas sería prescindir de una fuente de respaldo fundamental», advirtió.

No menos importancia concedió a la posible subida de los precios. Porque se trata de «cerrar una fuente de producción que abarata los costes de producción» y si esto se hace de una zona no ordenada «vamos hacia una elevación de los costes de los precios de la energía que, también, afectará a particulares y empresas».

Para Barbón lo adecuado sería perfilar una reserva estratégica nacional ligada al carbón autóctono. Más que nada porque el mineral patrio, destacó, es «la fuente energética propia» con la que cuenta España. «A día de hoy, no hay ninguna solución al respecto», lamentó.

No se olvidó de «las terribles consecuencias» que en su opinión la desaparición del sector va a tener desde el punto de vista socio económico para el territorio. No solo en lo que a empleo «de calidad» directo se refiere, sino también al derivado de esta actividad. Lo que hace la decisión de Iberdrola de cerrar sus centrales térmicas, ahondó, «deteriora aún más los tejidos económicos» de las cuencas mineras.

Por todo lo anterior, Acom exigió al Gobierno central que adopte la decisión «política y jurídica» necesaria para impedir la clausura de las térmicas y proceda a una planificación de la transición energética «de forma organizada y que no genere inestabilidad». La posición unánime de los alcaldes queda reflejada en un manifiesto, en el que salen en defensa de una transición que no deje «morir a los territorios ni eleve los precios por tener una alternativa sólida».