CC OO anuncia una «batalla» para asegurar la continuidad del empleo en Hunosa El secretario general de la Federación de Industria de CC OO, Damián Manzano. / J. M. PARDO «Puede extraer y quemar su propio carbón en la térmica de La Pereda y vamos a defender esta opción», advierte el sindicato A. FUENTE MIERES. Domingo, 27 mayo 2018, 04:46

El secretario general de la sección sindical de Comisiones Obreras en Hunosa, Rubén García, fue ayer contundente al anunciar el inicio de una «batalla, ahora mismo, más que nunca, por el mantenimiento del empleo» en la hullera pública, «tanto el de la empresa matriz como el de las subcontratas», que suman unos 1.300 puestos de trabajo en total. Y es que en el horizonte -a finales de este mismo año- se vislumbra un posible fin de la actividad extractiva del carbón, según las directrices de la UE, por la que tiene que cerrar las explotaciones no rentables. Pero el responsable de CC OO solo ve una posibilidad para el mantenimiento de la actual plantilla: «Que se siga extrayendo mineral más allá de 2019, es la única alternativa viable hoy».

Esta fue la postura que defendió García en la asamblea de afiliados que se celebró ayer por la mañana en el Auditorio Teodoro Cuesta de Mieres. «Entendemos que estamos en el momento de la negociación, pero tenemos claro que, ante la situación tan terrible que tenemos de incertidumbre sobre este sector y sobre la empresa Hunosa, no descartamos acabar en la movilización y en la presión», advertía.

Pero también indicó el dirigente de CC OO que, por el momento, no es posible dialogar con Hunosa «hasta que no exista un marco general del carbón a nivel general». Y es que el que hay ahora mismo se basa en la citada orden 787, «que nos condena al fin de la extracción de carbón el 31 de diciembre de este año». García cree que la dirección de la compañía estatal «está preocupada y empieza a ponerse nerviosa por la situación que tiene encima de mesa y por la respuesta que sabe va a tener en las comarcas mineras, si no presenta un plan avalado con la Sestatal de Participaciones Industriales (SEPI) que dé estabilidad al empleo y se siga extrayendo carbón».

A los afiliados también se dirigió el secretario general de la Federación de Industria de CC OO en la región, Damián Manzano. Puso el acento en la situación que atraviesa también el sector privado, cuyas empresas «se encuentran en una situación de desmantelamiento total». Lamentó que la sociedad pública, por su parte, carece al final de su recorrido «de una actividad de diversificación o de reactivación, mientras sigue siendo una empresa esencial para Asturias a día de hoy».

Manzano dijo que su formación sindical considera «necesaria, justificada e imprescindible la actividad minera de Hunosa en la extracción y en la posterior quema del carbón. La sociedad tiene la capacidad de transformar el mineral, como empresa energética, en electricidad en su propia térmica -la mierense de La Pereda-, y vamos a defender eso a capa y espada». En la actualidad, esta instalación emplea a unos 50 trabajadores.