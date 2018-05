Arcelor y los sindicatos firman un preacuerdo para el tren de chapa que incluye la amortización de 32 empleos Un operario se dirige a una de las cabinas de control de uno de los trenes de la factoría gijonesa de Arcelor. / DANIEL MORA Las salidas se realizarán a través del contrato relevo, una vez que se compruebe el funcionamiento de las automatizaciones previstas NOELIA A. ERAUSQUIN Gijón Miércoles, 9 mayo 2018, 21:34

Arcelor y los sindicatos mayoritarios (UGT, CC OO y USO) han firmado a última hora de la tarde un preacuerdo para mejorar la competitividad del tren de chapa, que estaba amenazado por sus números rojos, y que incluye la amortización de 32 empleos. Las salidas se realizarán a través del contrato relevo, una vez que esté comprobado que funcionan las automatizaciones previstas, cuya inversión rondará los dos millones de euros. No obstante, este documento no está aprobado completamente, las organizaciones sindicales lo someterán a votación de sus afiliados los próximos días. Sus representantes reconocen que no se trata de una situación ideal tener que hablar de la supresión de puestos, pero que ante el riesgo de cierre esta es la opción era la menos mala.

La situación del tren de chapa de Gijón era insostenible, desde el punto de vista de la empresa, tras enlazar quince meses de pérdidas. La compra de Ilva por parte de la multinacional supone una presión añadida para esta instalación, ya que tiene una de similares características con más del doble de producción.