Asturias sigue a la cola en el remonte general del precio de la vivienda Gráfico El valor de los inmuebles del Principado sube cuatro veces menos que la media nacional desde 2015, con mejores datos en los pisos de nueva construcción O. V. GIJÓN. Viernes, 8 diciembre 2017, 03:06

Los precios de la vivienda, el bien material fundamental para la inmensa mayoría de los españoles y uno de los activos que más devaluación había sufrido desde el inicio de la crisis económica, acumulan ya tres años y medio de recuperación. Pero esta no es homogénea en todo el país. De hecho, la media muestra que en España la vivienda nueva ha ganado 14,6 puntos desde 2015 y la de segunda mano, 12,1 puntos, para un incremento medio de los inmuebles del 12,4%. Y, en cambio, hay una serie de comunidades rezagadas en las que el parón demográfico y el exceso de parque inmobiliario han moderado intensamente ese incremento, según los datos publicados ayer en el informe de Precios de Vivienda del tercer trimestre de 2017 por el Instituto Nacional de Estadística.

Se trata del grupo que componen Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, Murcia y Asturias, con subidas bianuales, todas ellas, por debajo de los cuatro puntos. De hecho, Asturias es la cuarta con menor incremento en el valor de los inmuebles, con solo un 3,1% de revalorización en los últimos 24 meses, en un mercado que durante la crisis perdió casi la mitad de su cotización previa.

Mucho mejor la vivienda nueva

Los mercados regionales de la vivienda no solo no son homogéneos en el comportamiento general de sus índices de precios. La vivienda nueva no se comporta igual allí donde es muy escasa (por el parón de la actividad promotora, en regiones como Asturias, o por una intensificación de la demanda, como en Madrid o Cataluña) que en regiones donde el exceso promotor de los últimos años ha dejado un parque de inmuebles por vender de relativamente buen tamaño.

En el caso asturiano, la vivienda nueva ha experimentado un alza en dos años de un 6,7%, también a la cola de España (solo supera a Castilla y León), pero aún así es un incremento casi tres veces superior a la subida del precio de la vivienda de segunda mano en el Principado, que en el mismo periodo solo fue del 2,6%.

En lo que se refiere a la evolución de 2017, Asturias está también a la cola nacional, incluso de una forma más marcada que en la evolución bianual. En el último trimestre analizado (de julio a septiembre), la vivienda en Asturias solo se revalorizó en tasa interanual un 0,8%, frente al 6,7% de la media nacional. Y eso, después de haber sido en el segundo trimestre del año la única comunidad autónoma que presentaba una tasa interanual aún negativa, por un -0,3% mientras el precio medio del país crecía ya entonces al 5,6% y Madrid y Cataluña superaban los nueve puntos (10,9% la primera y 9,3% la segunda).

La parte positiva es que el alza de los precios de la vivienda tiene aún mucho recorrido y que hay que remontarse hasta otoño de 2007 para encontrar una subida similar. La diferencia es que entonces se venía del estallido de la última gran burbuja del 'ladrillo', que alcanzó su cenit a principios de aquel ejercicio con un aumento interanual del 13,1%. Según apunta Beatriz Toribio, directora de Estudios del portal Fotocasa, «aún estamos lejos de los niveles de actividad y precios de los años del 'boom'», en concreto, un 41,3% por debajo de los máximos registrados en 2007.