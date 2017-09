El Automóvil ve a Belarmino Feito como el «candidato de consenso» a la Fade Belarmino Feito, en las instalaciones de Asturfeito. / MARIETA Inaciu Iglesias mantiene su candidatura, apunta que las elecciones aún no empezaron y cuestiona: «¿Qué pasa si se presenta otra opción mejor que yo o que Belarmino?» SUSANA BAQUEDANO GIJÓN. Viernes, 15 septiembre 2017, 07:33

Otra de las grandes agrupaciones empresariales de la región, la Asociación del Automóvil del Principado de Asturias (ASPA), que reúne a 800 empresas del sector, incluyendo a los concesionarios de automóviles, se decantó ayer oficialmente a favor de la candidatura del empresario somedano Belarmino Feito a la presidencia de la Federación Asturiana de Empresarios (Fade).

El presidente de ASPA, Rogelio Cuesta, indicó ayer que «tras escuchar el comité ejecutivo de nuestra asociación tanto a Belarmino Feito como a Inaciu Iglesias -el gerente de Cartonajes Vir, que también ha anunciado que concurrirá a las elecciones de la patronal- consideramos por unanimidad que estamos mucho más cercanos a la Fade nueva que propone Feito». Iglesias, de hecho, indicó en la entrevista con EL COMERCIO en la que anunció su candidatura que la suya es una opción continuista con la línea marcada por el actual presidente de Fade, Pedro Luis Fernández, y por su equipo.

Cuesta anotó que «como asociación, creemos que en el comité de Fade tienen que estar tanto las empresas singulares como las asociaciones. Fade es una federación empresarial, y hasta ahora tenía más corte de asociación que de federación».

La CAC destaca que Feito genera «unidad de criterio» para una Fade «fuerte y unida»

El comunicado con el que ASPA respalda por unanimidad de su comité ejecutivo la candidatura de Feito afirma que la dirección del sector del Automóvil «es el candidato del consenso y la integración, puesto que su claro objetivo es el de convertir a Fade en la casa de todos los empresarios, sin distinción del tamaño de la empresa y de su sector de actividad».

Coincidencia con la CAC

Coincide ASPA casi milimétricamente en esa apreciación con la Confederación Asturiana de la Construcción, cuyo comité ejecutivo se reunió el pasado miércoles y, como ya publicó ayer este periódico, dio también su apoyo unánime a Feito. Ayer, la CAC emitió un comunicado en el que afirma que «el candidato está suscitando el consenso de buena parte de los sectores representados en Fade, generando unidad de criterio, tan necesario para lograr una representación empresarial fuerte y unida ante las instituciones». Los constructores subrayan en su comunicado que existe «la necesidad de contar con una Fade sólida y sin fisuras para abordar, en el nuevo curso político, cuestiones de gran relevancia e interés para el sector de la construcción, con las que Belarmino Feito ya ha comenzado a familiarizarse».

Iglesias mantiene el pulso

Por su parte, Inaciu Iglesias, tras conocer ayer el apoyo de la CAC a Feito, indicó que se mantiene en la carrera electoral, y aseguró que «resulta sorprendente, no el apoyo de empresarios y asociaciones, sino el momento en que se manifiestan estos apoyos. No está ni siquiera convocado el proceso electoral y parece que hay gente que está cerrando ya opciones». Iglesias añadió que «no sabemos si otros empresarios tienen intención de presentarse y ya parece que se quiere dejar dilucidado el resultado, cuando no lo está en absoluto. ¿Qué pasa si se presenta otro candidato mejor que yo o que Belarmino?». «Como empresarios, tenemos la costumbre de hacer las cosas a su debido tiempo y en su debida forma». Y eso es lo que él pretende: seguir adelante y presentar su candidatura cuando Fade abra oficialmente el proceso de elección de la persona que relevará a Pedro Luis Fernández.

«Respeto los ritmos y maneras de cada uno, pero decisiones como esta requieren un proceso largo, requieren tiempo». ahondaba el empresario. Añadió que no está recogiendo avales, porque ni siquiera es formalmente posible. «Lo que sí estoy haciendo es llamando y reuniéndome con todos los empresarios. Busco compañeros de trabajo para que sumen al equipo de Fade», concluyó.

Iglesias confirmó a principios de este mes que concurriría a las elecciones de Fade como candidato a la presidencia. Pilar García, directora general de Tekox, que meditaba entrar en la carrera por liderar la patronal, decidió el pasado miércoles renunciar a ella y dar su apoyo a Belarmino Feito.

Inaciu Iglesias tiene una larga experiencia empresarial en una compañía familiar, y fue el primer presidente de la Asociación Asturiana de Empresa Familiar. Como explicó a este periódico, entre los motivos que le llevan a presentar su candidatura está su intención de «servir de puente entre generaciones, entre los emprendedores que están poniendo en marcha sus compañías y las que ya están asentadas». Su intención es la de buscar «el consenso del empresariado, porque esta candidatura ha de ser transversal y representar a la pequeña empresa, a la mediana y a las multinacionales que están en Asturias».