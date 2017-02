Los autónomos reclaman medidas adicionales a la tarifa plana ampliada

Los autónomos asturianos se felicitan de que el Principado baraje ampliar la tarifa plana puesta en marcha por el Gobierno central para las cotizaciones de los nuevos emprendedores, como avanzó el martes el consejero de Empleo, Industria y Turismo, Francisco Blanco. Las principales asociaciones que agrupan a estos profesionales en la región aplauden la medida que facilita el inicio de la actividad, cuando los gastos suelen ser mayores y los ingresos más escasos, aunque también piden iniciativas que fomenten la consolidación y beneficien a todo tipo de negocios, incluso los veteranos, como puede ser la reducción de cargas impositivas o de los trámites administrativos.

La enorme rotación es uno de los principales problemas para el colectivo de trabajadores por cuenta propia en la región. Cada año se dan de alta y de baja entre 14.000 y 13.000 profesionales de los algo más de 75.000 con los que cuenta este régimen en Asturias, lo que supone alrededor de un 18% sobre el total. Además, aproximadamente la mitad de los negocios liderados por autónomos fracasan antes de los cinco años, lo que significa que las dificultades se extienden más allá de los comienzos. El sector del comercio y la reparación de vehículos, la agricultura, la hostelería y la construcción son, por ese orden, las actividades que concentran más autónomos en el Principado.

Ignacio García, secretario general de la Asociación Intersectorial de Autónomos de Asturias (Ceat), el colectivo que agrupa a estos profesionales dentro de la Federación Asturiana de Empresarios, reconoce que solucionar el problema de la rotación no es fácil, ya que el cierre de negocios depende de factores muy diversos, muchos de los cuales se escapan al Principado, como el consumo privado, pero también destaca que hay medidas que pueden beneficiar a todos, no solo a los que empiezan, como la reducción de gestiones administrativas o la de impuestos. En estos aspectos coincide Patricia Oreña, presidenta de la Asociación de Trabajadores Autónomos de Asturias (ATA). En su opinión sería «un éxito» que el Gobierno regional, finalmente, extienda la tarifa plana, ya que es una de las propuestas que realizó su organización, aunque también reclama que se reduzcan la presión fiscal y la normativa. En este segundo caso, recuerda que «no supone un gasto» para las administraciones, sino plantear una auditoría, analizar los trámites y realizar cambios para que, por ejemplo, un autónomo no tenga que duplicar gestiones.

Otro aspecto en el que coinciden ambas organizaciones es la necesidad de que se luche contra la economía sumergida, «un fraude desleal que hace mucho daño» a aquellos autónomos que cumplen con sus obligaciones tributarias y administrativas.

Distintas matizaciones

No obstante, entre ambas entidades hay diferentes matizaciones. Así, desde Ceat, recalcan que, aunque la extensión de la tarifa plana es una buena noticia, revela también las carencias de una regulación «que no es la adecuada». «Quizás esta medida no debería existir», señala Ignacio García, porque pone de manifiesto un sistema «deficiente», que no permite a los autónomos cotizar en consonancia con sus beneficios. «Sin minusvalorar esta iniciativa, creo que este es un tema de calado que debería plantearse en su conjunto. Necesitamos más medidas estructurales y menos coyunturales», reclama.

Por su parte, Patricia Oreña pone el foco en la morosidad que soportan los autónomos, en muchas ocasiones por parte de las administraciones públicas, cuando ellas «no nos perdonan ni un día y nos ponen un recargo del 20% si nos retrasamos 24 horas en abonar nuestros impuestos». Así, propone que también haya penalizaciones para las entidades públicas que no paguen en tiempo y forma, sobre todo, cuando son reincidentes en los incumplimientos. «Los pequeños autónomos no podemos esperar meses para que pague la administración», se lamenta.