Primera sentencia en Gijón que aplica la doctrina del Tribunal de Justicia Europeo

La magistrada del Juzgado de Primera Instancia número 2 de Gijón, Covadonga Pajín, ha condenado al banco Popular a restituir las cantidades cobradas indebidamente a dos de sus clientes por la aplicación de una cláusula suelo en su préstamo hipotecario. Un fallo en la línea de otros muchos cuya novedad reside en que la sentencia apela a la reciente doctrina del Tribunal Europeo para ordenar la devolución de las cantidades pagadas desde el primer momento de la aplicación de la cláusula y no únicamente desde el 9 de mayo de 2013, a pesar de que así lo solicitaban los demandantes en atención a otra sentencia, la del Supremo de marzo de 2015, que no contemplaba la retroactividad total de las devoluciones.

Hasta ahora, explica la jueza en la sentencia, la doctrina del Supremo establecía que cuando una cláusula suelo se declarase abusiva y, por ende, nula, se procedería a «la restitución al prestatario de los intereses que hubiese pagado en aplicación de dicha cláusula a partir de la fecha de publicación de la sentencia de 9 de mayo de 2013». Sin embargo, esta doctrina ya no es de aplicación «por mor de la sentencia del Tribunal de Justicia Europeo de fecha 21 de diciembre de 2016», que señala que «los Estados miembros establecerán que no vincularán al consumidor las cláusulas abusivas en contratos celebrados entre empresario y consumidor [...], de modo que, declarada abusiva una cláusula contractual ésta nunca ha existido y como tal no podrá tener efectos frente al consumidor».

Todo lo anterior, concluye el juzgado gijonés, «debe llevar, declarada la nulidad de la controvertida cláusula, a la restitución íntegra de las cantidades abonadas indebidamente desde el momento de aplicación de la cláusula en cuestión. Y dicho deber, puntualiza, surge «de la propia ley, por lo cual no necesita petición expresa de la parte, sin que ello implique en el presente caso incurrir en incongruencia». Es decir, declara la retroactividad total de la devolución aún cuando los demandantes no la habían solicitado.

El abogado del caso, Ignacio García, director de Gersa Servicios Jurídicos, está completamente satisfecho con un fallo que, en su opinión, allana el camino a quienes ya habían llevado sus cláusulas suelo al juzgado antes de conocerse la sentencia europea y que, por lo tanto, solo reclaman la devolución de lo cobrado de más a partir de mayo de 2013.