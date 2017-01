«Compensa reclamar al banco, aunque sean cantidades pequeñas»

Son buenos tiempos -o, al menos, mejores que los pasados- para quienes quieran reclamar la devolución de lo cobrado debido a la cláusula suelo de su hipoteca o recuperar parte de los gastos de constitución del crédito. En las últimas semanas los juzgados no han parado de dictar sentencias favorables, que han animado a interesarse por el tema a muchos que hasta ahora no se planteaban recurrir a la vía judicial. Para resolver todas sus dudas, Vallaure Abogados organizó ayer una charla abierta y gratuita en el Centro Municipal Integrado de El Coto, a la que animó a asistir a los usuarios de banca con sus escrituras para analizar cada caso. Una de las principales preguntas la resuelve María José García Vallaure: «¿Compensa reclamar a las entidades bancarias aunque se trate de cantidades pequeñas? Nosotros creemos que sí».

Principalmente, porque «se pueden buscar fórmulas con los clientes para no cargarlo de gastos judiciales». De hecho, son muchos los despachos que, en primer lugar, ofertan una consulta gratuita para arrojar luz sobre las diferentes posibilidades y, si el interesado decide seguir adelante, solo cobran en el caso de que este recupere su dinero. Además, salvo en cuantías superiores a los 3.000 euros, no es preceptiva la intervención de abogado ni procurador, por lo que aunque se perdiera el juicio, no se impondría a los usuarios las costas judiciales del banco.

Los letrados de Vallaure abordaron cuestiones como qué ocurre cuando la hipoteca ya se ha cancelado -aseguraron que puede seguir reclamándose el dinero cobrado indebidamente- o qué gastos de formalización son o no reclamables. «La ley del Consumidor asegura que los derechos de éste son irrenunciables e imprescriptibles, por lo que pueden reclamarse en cualquier momento», añadió en este sentido.

Aunque también es consciente de que, hasta que pasen unos meses y se aclare y homogenice el criterio judicial, «nos encontraremos con muchos casos que, por su cuantía, no serán recurribles y quedarán en mano de los juzgados de primera instancia».

Otros abusos

Además de los temas estrella de las últimas semanas -cláusulas suelo y gastos de constitución- también trataron otros «abusos» financieros, como los cometidos por las entidades que ofrecen tarjetas de crédito y préstamos a cosumo con intereses usurarios, por encima del 21% TAE. «Muchas tarjetas de supermercados o de grandes superficies también prestan dinero a intereses altísimos. Te ingresan en la cuenta mil euros para un smartphone y fijan una cuota de 50 euros, de la que 45 son intereses y solo 5 de amortización del crédito. Cuando te das cuenta has pagado 3.000 euros y aún te quedan cuotas...», expone García Vallaure.

En estos casos, reclamar, sostiene, también suele traer alegrías: «Como el juzgado lo que dicta es la devolución de los intereses, muchos salen con la deuda saldada e, incluso, les tienen que dar dinero».