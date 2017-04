Popular afronta su última oportunidad

La crisis protagonizada por Banco Popular durante los últimos meses vivirá su particular 'via crucis' cuando vuelva a acudir al mercado para pedir miles de millones de euros con los que pueda fortalecer su capital. Será la cuarta ampliación solicitada por la entidad en los ocho últimos años -la segunda en menos de 12 meses- después de la operación que realizó por 2.500 millones en junio de 2016. El grupo intentará salir de la deriva en la que se ha embarcado y ante la que no encuentra una solución definitiva.

RADIOGRAFÍA DEL GRUPO 25.717 millones es el importe que Popular ha tenido que reservar a través de provisiones desde 2007. 16.000 millones en dudosos, más otros 19.000 en 'ladrillo' improductivo conforman la cartera tóxica. -3.485 millones fue el resultado neto de la entidad en 2016 tras dotar más de 5.000 millones en ese año.

Fue el nuevo presidente, Emilio Saracho, quien apuntó la posibilidad de la ampliación en la última junta de accionistas. Y el mercado da por hecho que será así, porque no le queda otro remedio. «El importe será posiblemente superior a los 2.500 millones de la anterior», señala Ignacio Cantos, analista de ATL Capital.

Pero antes, tiene que aclarar sus propias cuentas. A nadie le pillará por sorpresa porque Popular ya admitió a principios de abril que había detectado insuficiencia en sus provisiones por 694 millones. Se trataba de un desajuste relacionado con créditos dudosos, garantías o líneas de financiación reformuladas. Ante este cúmulo de acontecimientos, los expertos bursátiles no se extrañan de que sus acciones se hayan dejado un 70% de su valor en el último año y que cada uno de sus títulos valga 67 céntimos.

Aún así, lo peor puede estar por llegar. El nuevo equipo directivo, con Ignacio Sánchez-Asiaín como consejero delegado, está auditando escrupulosamente todas sus cuentas para ofrecer al mercado una «claridad» de la que hasta ahora no ha hecho gala, tal y como reconocía el que también fuera responsable de Kutxabank esta misma semana. «Hay una falta de cuantificación» tanto de las provisiones necesarias para cubrir ese lastre como de lo que genera la actividad puramente bancaria. «No hemos sido capaces de explicarnos de forma coherente», indicó. A pesar de que ha hecho un «esfuerzo» de 25.717 millones en provisiones desde el año 2007.

'Ladrillo' de 35.700 millones

El banco también arrastra una pesada mochila llamada 'ladrillo' desde que comenzó la crisis. «Nos embarcamos en ese mercado en un momento desafortunado, al final del ciclo», admite Sánchez-Asiaín. Hasta el año pasado tenía una cartera de improductivos de 35.675 millones, de los que 16.000 corresponden a dudosos.

Sus registros se encuentran completamente distanciados con respecto a la realidad del sector bancario español. El nivel de activos con riesgo (NPA) con respecto al total es del 25%, frente a la media del 11,5% del mercado. Y su tasa de cobertura -créditos morosos protegidos por las provisiones- es del 45,5%, tres puntos menos que el resto.