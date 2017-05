La Caixa facilitó 3.000 empleos en diez años a través de su programa social

Laura Gómez nació en Colombia, pero cuando tenía seis años vino a España con su madre y una hermana mayor. Buscaban, como tantos otros inmigrantes, un futuro mejor que el que en su país se les brrindaba. Pero las oportunidades no llegaron, pero sí la desesperación. «Tuvimos muchos problemas económicos porque no llegaba el trabajo a mi madre», recuerda Laura. Tiene ahora 19 años y después de trece residiendo en Asturias «he vuelto a creer en el futuro». Laura es una de los 3.000 asturianos que han logrado un puesto de trabajo gracias al programa Incorpora, de la obra social de la Caixa. Se trata de un plan que nació en 2006, dirigido a personas con riesgo de exclusión y que en toda España ha conseguido que 132.443 personas hayan logrado un empleo en estos primeros diez años.

La Caixa celebró este décimo aniversario ayer en Oviedo, en un acto que tuvo lugar en el hotel de La Reconquista. Laura Gómez, que este año ha sido contratada por Serunión, una de las empresas colaboradoras del programa Incorpora, es una de las 3.000 personas que en Asturias se han beneficiado de este plan de la Caixa. Una iniciativa dirigida a personas en situación de vulnerabilidad, especialmente personas con discapacidad, parados de larga duración, jóvenes con dificultades para acceder a un empleo, exreclusos, víctimas de violencia de género en inmigrantes.

En este plan colaboran en Asturias 968 empresas, así como siete entidades sociales: Confederación Española de Personas con Dispacidad Física y Orgánica, Fundación ASIS, Asociación Cultural Norte Joven Mieres, Fundación Faedis, Cruz Roja, Secretariado Gitano y Afesa-Feafes Asturias. Incorpora facilita la formación de los demandantes de empleo a través de programas personalizados para cada uno de ellos, siempre en coordinación con las empresas que participan en el plan.

Laura Gómez recurrió a este programa hace un año «por la desesperación. Estábamos pasando por muchos problemas económicos y a mi madre le comentaron en Cruz Roja de este programa. Me apunté y logré una formación a la que no podía acceder porque no tenía dinero y hoy tengo un trabajo», comenta esta joven de 19 años. «No solo me permite disponer de un trabajo y ayudar a mi familia, sino que he vuelto a creer en el futuro», afirmó Laura.

De los 132.343 puestos de trabajo que ha imulsado este programa de la Caixa en España, el 52% fueron ocupados por mujeres. El 70% del total corresponde a personas en riesgo de exclusión social y el 30% a personas con alguna discapacidad.