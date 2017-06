«Los trabajadores de Popular perdimos las acciones y ahora podemos quedar sin empleo»

Herminio García fue, hasta hace escasos meses, responsable de banca del sindicato UGT en Asturias y su representante en Banco Popular. También fue trabajador de la entidad financiera -hasta que salió de ella, junto a medio centenar de trabajadores, en el ERE de diciembre pasado- y accionista. Como él, la mayoría de los empleados, tanto en la región como en el resto de comunidades donde el banco está presente, acudieron a las últimas ampliaciones de capital con créditos y anticipos sobre sueldos. A las grandes pérdidas sufridas por las reiteradas caídas en Bolsa en los últimos meses, se suma ahora la operación de compra por parte del Santander, que, al precio de un euro, ha puesto a cero el valor de las acciones. Conclusión: «Los trabajadores tienen que seguir haciendo frente a la deuda para pagar esas acciones que ahora engloban el patrimonio del Santander, y ahora se corre el riesgo de perder también el empleo», advierte García.

El ex responsable ugetista asegura que «no hay trabajador que no sea accionista del banco, y algunos han perdido hasta 180.000 euros (30 millones de las antiguas pesetas)». Las explicaciones a esa implicación de la plantilla en el capital de Popular pueden encontrarse en su veteranía, porque los trabajadores que llevan más años han invertido en acciones en algún momento de su vida; en las dos últimas ampliaciones de capital (2012 y 2016), que animaron a los empleados no tan veteranos, y en el compromiso con los valores que simboliza la entidad, lo que conocen como 'el ADN Popular'.

El representantes de UGT recuerda que Ángel Ron, ex presidente de la entidad financiera, cobró 24 millones de euros en concepto de indemnización, y que Saracho percibió «cuatro millones como anticipo, solo por sentarse en la presidencia. Y mientras, los trabajadores tenemos que pagar los créditos que nos concedieron para invertir en acciones. Esto es muy grave», avisa.

A la espera de información

Incertidumbre sobre cómo afectará la operación a las plantillas de ambos bancos en Asturias es lo que sienten las organizaciones sindicales. La preocupación de los empleados del Popular no es ahora mayor que la que tenían antes de conocerse su compra por parte del Santander, pero tampoco menor. Justo Rodríguez, responsable del sector financiero de CC OO en Asturias, admite que de haber una salida al banco que hasta ayer presidía Saracho «es más fácil que la haya ahora que antes».

Pero lo que mantiene en vilo a los representantes de los trabajadores son los ajustes que se acometerán. Porque dan por hecho que los habrá. En todo proceso de fusión financiera, los ha habido, por lo que su intención es negociar que el proceso «sea lo menos traumático posible», como sostiene Susana Pérez, responsable sectorial de banca de UGT en el Principado. «Nada sabemos hasta ahora salvo lo que se va publicando en los medios, porque las direcciones de los dos bancos no se han dirigido hasta ahora a los sindicatos», apunta Pérez. Y las centrales quieren conocer cómo se abordará la operación, cuánto durará y, sobre todo, cómo afectará a sus plantillas.