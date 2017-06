Bankia rechazó comprar el Popular porque el riesgo era «demadiado grande»

El presidente de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri, ha reconocido que su entidad financiera se interesó por Banco Popular en pleno proceso de venta del grupo, iniciado a mediados de mayo. Pero al mismo tiempo, ha admitido que, una vez analizada la operación, la rechazaron por el “riesgo” que deberían asumir si llegaban a hacerse con el banco.

Goirizolzarri ha destacado durante su intervención en los cursos de verano de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) que la posible adquisición del Popular “tenía toda la lógica industrial” en un sector en el que el segmento de clientes de pymes que aglutinaba esa entidad era muy atractivo. Diez días después de mostrar su disposición a analizar la operación, desde Bankia aceptaron “profundizar” en la realidad del Popular, tal y como ha indicado el presidente del grupo controlado por el FROB.

Sin embargo, una vez estudiada la realidad del banco presidido entonces por Emilio Saracho, Bankia llegó a la conclusión de que no podían comprarlo porque la adquisición “suponía un riesgo de implementación que no podíamos asumir”. Para Goirigolzarri, el Popular “era demasiado grande para Bankia”, ya que la capitalización bursátil de la entidad se encuentra en los 12.000 millones de euros, y, por ejemplo, Santander tiene que realizar una ampliación de capital de 7.000 millones solo para poder asumir el negocio del histórico banco.

En cualquier caso, el presidente de Bankia ha puntualizado que no recibió ninguna presión política para adentrarse o después rechazar la operación. “Nadie nos dijo que fuéramos ni nos retiráramos, hemos tenido absoluta independencia”, ha matizado. José Ignacio Goirizolzarri sí ha admitido que, en medio de todo ese proceso, le llegaron a ofrecer la posibilidad de asumir la presidencia del Popular, aunque ha indicado que “con independencia que me la ofrecieran o no, estoy absolutamente comprometido con Bankia”, al tiempo que ha recordado que “nunca” se le pasó por la imaginación cambiar de entidad.

Una vez descartada la compra con Popular, Bankia se centrará en la integración con Banco Mare Nostrum (BMN), de la que se conocerán en los próximos días o semanas las condiciones de la misma en cuanto al canje de acciones planteado para materializarla. “Tenemos realizados todos los trabajos, sólo quedan algunos aspectos técnicos y no preveo ningún tipo de problemas en cuanto al tiempo”, ha afirmado Goirigolzarri.

El presidente de Bankia ha descartado que la volatilidad bursátil que afecta a muchos títulos financieros -como ha ocurrido recientemente con Liberbank- impacte en la valoración que se haga de la nueva Bankia-BMN. “Tenemos análisis muy centrados en los fundamentales, y buscamos una solución de lógica financiera que sea justa para los minoritarios”, ha indicado. En cualquier caso, Goirigolzarri ha minimizado la reestructuración que pueda sufrir el grupo en el futuro en cuanto a oficinas “porque el solapamiento de ambas entidades es de los menores” entre dos bancos españoles.

Cuando se complete esta operación, el mercado quedará en manos de cinco grandes grupos financieros que, a día de hoy, controlan ya más de un 70% de la banca, frente a poco más del 42% que tenían hace una década. En este sentido, José Ignacio Goirigolzarri apunta que no ve un sector en el que haya menos de cinco grandes entidades bancarias por razones de competencia y también de riesgos financieros.