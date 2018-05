Blas Herrero: «El futuro de Duro no pasa por la ampliación de capital, sino por un rescate» Blas Herrero, el pasado mes de enero, en Madrid. / IÑAKI MARTINEZ El empresario asturiano asegura que no acudirá a la operación «a ningún precio» y el comité de la compañía le acusa de querer «hundir» al grupo N. A. E. GIJÓN. Domingo, 20 mayo 2018, 04:56

El empresario asturiano Blas Herrero no acudirá a la ampliación de capital de Duro Felguera «a ningún precio». Fuentes cercanas al dueño de Kiss FM ya habían transmitido su intención de retirarse de la operación, pero ayer fue él mismo el que se autodescartó, ya que está «seguro» de que en los términos planteados la ampliación «no salvaría a la compañía, porque es insuficiente».

Herrero era la cabeza visible de un grupo de inversores dispuestos a entrar en Duro y trató de negociar con la banca acreedora un proyecto que pasaba por una quita de la deuda y una aportación de 300 millones. Sin embargo, estas conversaciones no llegaron a buen puerto.

«El futuro de la compañía no pasa por una ampliación de capital, sino por un rescate», aseguró ayer a Efe y afirmó que no quiere boicotear la operación «bajo ningún concepto, pero que es su obligación advertir de que la estrategia actual no es la correcta. El grupo asturiano tiene previsto celebrar una junta de accionistas el próximo 15 de junio para aprobar una ampliación de capital por 125,7 millones de euros, después de anunciar hace unos días un acuerdo con la banca que consiste en una reducción de la deuda financiera a 85 millones de euros y la emisión de obligaciones convertibles por 233 millones.

Herrero, por su parte, está dispuesto a retomar las negociaciones y hacerse con el 51 % de la empresa, pero con una serie de condiciones y siempre y cuando el grupo no haya entrado en concurso de acreedores. El empresario insistió en que él «más que nadie» está interesado en salvar la compañía y apoyar a su tierra, pero está convencido de que la ampliación de capital «es insuficiente y lo que haría sería alargar unos meses de vida a Duro Felguera». Además, «yo todavía no he visto a nadie que quiera ir» a esa ampliación, señaló.

A su juicio, es importante que se impliquen el Principado; las instituciones de índole nacional; los sindicatos, en tanto en cuanto la empresa requiere un ERE que permita vender sus activos y la plantilla se adecúe a la producción; y que todos sean conscientes de que «nadie tendrá ningún ingreso en los próximos siete años». «De esta manera, todo el que entre en el proyecto tiene que estar implicado en su rescate», añadió. De lo contrario, Herrero no se plantea ir a una ampliación de capital. «Además, sin garantía ¿quién va a entrar?». «Nadie», respondió.

Asimismo, advirtió de que si no sale la ampliación la empresa entraría en concurso de acreedores, momento en el que él ya no mantendría su oferta. «Cualquier cosa hay que hacerla antes del 15 de junio», recalcó. Entre las condiciones que pone sobre la mesa para entrar en Duro es que la deuda de 310 millones de euros se convierta en capital.

La respuesta del comité de empresa de Duro no se hizo esperar. Ayer mismo en un comunicado los representantes de los trabajadores criticaron las declaraciones de Herrero y pidieron una actitud positiva y que no disuada a otros de participar en la ampliación «creando una mala imagen de la empresa». «Lo que no necesitamos es que nos tiren piedras», señalaron, para añadir que tampoco necesitan «iluminados, falsos mesías o testaferros de quienes han traído a la empresa hasta su actual situación». En la nota, le emplazan a acercarse «si quiere ayudar», pero también advierten de que «sus palabras tal parece que quieran hundirnos». «Lo que para usted puede que no sea más que un juego, para miles de familias que vivimos de nuestro trabajo en Duro Felguera, es un drama», concluyen.