«China no puede hacerse con EdP sin la autorización del Gobierno español» Álvaro Nadal posa en Oviedo en el despacho del delegado del Gobierno en Asturias. / PABLO LORENZANA Álvaro Nadal Belda, Ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital: «Hay que dejar competir al carbón. No se puede eliminar una tecnología que es competitiva y abarata el precio del recibo de la luz por una decisión política» SUSANA BAQUEDANO OVIEDO. Domingo, 20 mayo 2018, 04:17

El ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal (Madrid, 1970), es consciente de que sus palabras se mirarán con lupa en Asturias. Aquí se encuentra la sede de EdP España (antigua Hidrocantábrico), grupo luso sobre el que el consorcio estatal China Three Gorges ha lanzado una opa a la que el Gobierno español vigila «con mucha atención». También en esta comunidad convive la explotación de minas de carbón -en diciembre de este año finalizan las ayudas de la UE- y la generación térmica, a la espera de una proposición de ley que el PP llevará al Congreso para ordenar los posibles cierres de centrales; donde la regasificadora de El Musel pretende despertar de su hibernación con una nueva normativa que podría incentivar proyectos de 'bunkering', y donde la industria electrointensiva afronta una nueva subasta que le permita mantener su competitividad. El ministro aborda todas estas cuestiones sin perder la perspectiva de que las políticas energéticas se hacen «teniendo en cuenta los intereses nacionales, no regionales», «cumpliendo con las obligaciones medioambientales» y con el objetivo de lograr «los mejores precios posibles para las empresas y los bolsillos de las familias».

-Lleva un año y medio en el cargo y no está teniendo un camino de rosas. ¿Se mantiene con energía?

-Sí, claro (sonríe). Lo de ahora es menos complicado que dar la vuelta a la economía española, como se hizo cuando entré en la Oficina Económica del Gobierno en 2011.

-Entre otras cuestiones, se enfrenta a la opa del gigante asiático sobre EdP.

-Tenemos que conocer cuáles son las intenciones del Gobierno chino; cuál es su proyecto, su idea... Hay que tener en cuenta que el español es un sistema eléctrico muy sofisticado y hay que tener cuidado. Cualquier compra de estas características hay que mirarla con mucha atención y cuando tengamos todo sobre la mesa tendremos que tomar una decisión sobre las múltiples autorizaciones que hay que dar para una operación así.

-¿Podría estar en riesgo el suministro en España?

-Hay muchas cuestiones que intervienen; hay activos nucleares, concesiones hidroeléctricas... Son muy amplias las políticas en materia regulatoria en una operación de estas características. No se puede hacer sin la autorización del Gobierno español.

-El Principado considera preferible que sea el accionista mayoritario de EdP el que presente la opa a que sea un competidor español.

-Creo que los gobiernos no debemos intervenir en estas cuestiones de si es preferible una empresa u otra, pero es que en esta operación no se trata de compañías privadas, sino de una empresa estatal del Gobierno chino, y eso hace que esto cobre una dimensión completamente diferente.

-En un contexto de posibles fusiones entre grandes grupos eléctricos en Europa, ¿qué configuración cree que beneficiaría más a España?

-Para tener un verdadero mercado europeo hacen falta interconexiones. Estamos muy lejos de tener uno siquiera parecido al de los operadores de telecomunicaciones, con redes mucho más integradas. En la práctica, en la península Ibérica tenemos un mercado diferente y diferenciado del resto de Europa. Nos gustaría una estructura con suficiente grado de competencia y que garantice la utilización de los recursos energéticos, que en España son muy escasos, de la mejor manera posible. Porque lo que importa de verdad es el poder adquisitivo de los hogares y la competitividad de las empresas. Un país es lo que es capaz de producir y exportar al resto del mundo. Y para eso hace falta una política energética que tenga como objetivo la competitividad, la capacidad de mejorar nuestro nivel de vida y, por supuesto, que no afecte al bolsillo de los hogares.

-Volviendo a la opa, parece que la UE está alentando el blindaje del sector energético frente al capital chino. ¿Vamos a acabar imitando a Trump?

-No es así. Digamos que en las propuestas legislativas que está haciendo la Comisión Europea respecto a la libre circulación de capitales se está planteando un mayor grado de restricción, pero no solo para lo eléctrico o energético sino para cualquier tipo de inversión extranjera, sobre todo en sectores estratégicos. Porque esta política de apertura que ha tenido hasta ahora la Unión Europea no ha tenido reciprocidad en otras partes del mundo. Proteccionismo es impedir el libre tráfico de bienes y servicios, y aquí estaríamos hablando de tener una cierta capacidad de restringir a la hora de decidir quién puede ser el propietario en cuestiones que afectan a elementos básicos, no solo de la economía sino de la seguridad del país. Estados Unidos ha iniciado una campaña proteccionista, que no se entiende. Es un retroceso hasta la Segunda Guerra Mundial.

Centrales térmicas

-El grupo parlamentario popular en el Congreso llevará una proposición de ley para regular el cierre de las centrales de generación eléctrica. ¿En qué términos irá esta iniciativa?, ¿Se trata de frenar los pies a compañías como Iberdrola?

-No es un tema de frenar los pies. Para abrir una central eléctrica necesitas todo tipo de permisos, desde una declaración de impacto ambiental, la conexión al conjunto red y que sea aprobado por las autoridades energéticas, porque estamos hablando de un tema muy delicado: un país no puede funcionar sin electricidad y el proceso de apertura de centrales tiene que estar ordenado. Hasta ahora, la demanda de energía siempre aumentaba y no existía un procedimiento de cierre. Ahora estamos en un mundo en el que hay una política europea de aumento sustancial de energía renovable y por eso es posible que haya que cerrar algún tipo de centrales no renovables, aunque el grupo de expertos ya nos ha dicho que a lo mejor no son necesarios los cierres.

-O sea que los expertos no lo tienen claro.

-Nos han dicho que es posible que la cantidad de renovables sea tan amplia, que necesitemos tener una potencia de respaldo, con lo que no queda claro que haya necesidad de cierres. En cualquier caso, si la apertura de centrales está organizada, también hace falta en España una legislación que regule los cierres o hibernaciones que están pidiendo empresas. Nosotros pensamos que esto debe ser coordinado dentro de la política pública. No es lo mismo cerrar una central que otra. Por ejemplo, si se cierra una nuclear, se elimina mucha energía que no emite CO2 y, por lo tanto, afecta a las obligaciones de cambio climático del país. Nosotros pensamos que es mejor proponer su venta antes que cerrar, y si se quiere cerrar hay que pasar por los filtros de Competencia, cambio climático, objetivo de renovables y seguridad en el suministro. A mí me ha sorprendido que Iberdrola proponga la venta de sus centrales térmicas en el Reino Unido y, sin embargo, quiera el cierre de las de España. Creo que debería ser más simétrica en sus propuestas.

-¿Hay un pulso entre el Gobierno e Iberdrola?

-Yo no lo llamaría un pulso. Ahora mismo no hay una regulación, pero estamos en ello. A ninguna empresa le gusta que se le regule, pero se hace en beneficio del interés general.

-Usted ha dejado claro que la política energética la hace el Gobierno, no las empresas. Se interpretó casi como una declaración de guerra.

-La relación entre regulado y regulador es una relación de amor-odio. Para que el sistema eléctrico funcione en condiciones tiene que haber una retribución que permita un nivel de inversión adecuada en función de su riesgo. Por otro lado, es un sector que influye en los demás pero no forma parte de los sectores que generan el incremento de bienestar a base de producir y exportar. Económicamente nos interesa tener la energía lo más barata posible, tanto a las empresas como a los ciudadanos, pero ahí hay conflicto siempre porque al regulador le interesaría cobrar más. En eso siempre va a haber tensión. A mí lo que me importa de verdad es que la política energética se haga correctamente, se retribuya en función del riesgo a las inversiones y, al mismo tiempo, hagamos la mejor política energética para, que cumpliendo con nuestras obligaciones medioambientales, tengamos los mejores precios posibles. Me han acusado de ser un ministro obsesionado por los precios, pero es que el ministro de Energía tiene que ser una persona muy preocupada por los precios energéticos del país.

-Y para que esos precios se mantengan tiene que haber generación con carbón, ¿no?

-Hay que dejarle al carbón competir. No se puede eliminar una tecnología que es competitiva y abarata el precio de la energía por una decisión política. Si algún día se acabara el carbón o se volviera carísimo, no podría competir, pero ahora influye directamente en las empresas y en el bolsillo de las familias. Si tenemos nuclear y carbón, podemos garantizar nuestros objetivos de emisión y, al mismo tiempo, conseguimos mejor precio. Yo siempre voy a defender que si puede competir, lo haga.

-El consenso político sobre esta materia no se prevé fácil. El PSOE parece tener un doble discurso, en Asturias y en Madrid.

-Pero manda Madrid. El futuro del carbón y de las centrales térmicas va a depender de lo que decida el Congreso de los Diputados. No creo que deba hacerse un doble juego, porque quien decide es uno (el PSOE) y está eligiendo acabar con el carbón y las nucleares, con un encarecimiento muy alto. El cierre de las térmicas encarecería hasta un 25% el precio mayorista de la electricidad. Y el cierre simultáneo de carbón y nucleares lo aumentaría entre un 37 y 50%. Es un coste altísimo y puede generar problemas de seguridad en el suministro. Las renovables son ahora baratas, pero son intermitentes, no no seguras; no sabemos cuándo va a llover, a hacer sol o viento, y necesitamos fuentes seguras. Es falso eso que dicen de que quieren cerrar el carbón para tener más renovables, porque el carbón funciona solo cuando el sistema lo necesita. Si fuésemos Paraguay y tuviéramos las cataratas del Iguazú solo produciríamos hidroléctrica, pero es que necesitamos todos los recursos disponibles.

-Además, el cierre de Lada tendría un impacto importante en la economía asturiana.

-Pero esa es la visión local, que siempre hay que respetar y tener en cuenta, pero yo no puedo hacer la política energética en función de intereses locales, sino generales. Una empresa de Avilés paga lo mismo que una de La Gomera, y mi responsabilidad es trabajar para todos los consumidores y todas las industrias. En este caso coincide el interés regional con el nacional, perfecto.

-¿Qué escenario de generación eléctrica hay que ir preparando para más allá de 2030?

-Primero hay que fijar los objetivos de renovables. Nosotros pensamos en un 27% y el Parlamento europeo lo eleva a un 35%. Ahora estamos en esa discusión. Pero las renovables no pueden funcionar 24 horas los siete días de la semana ni cubrir la punta de demanda. Mi opinión es que es bueno mantener en la base la nuclear, por razones económicas y de emisiones, y en punta dejar la libre competencia de tecnología. Ahí es donde el carbón puede tener la oportunidad de competir y hacerse valer. En momentos donde el petróleo está alto, como ahora, el carbón se hace de valer más.

-En diciembre de este año concluyen las ayudas de la UE a la minería del carbón. ¿Ha faltado planificación en todo este proceso, como sostienen sindicatos y patronal?

-Todo el mundo sabía las reglas de juego, que son de 2010. El problema no se va a plantear con aquellas que no pueden competir ni con aquellas que compiten sin ningún problema, sino con aquellas que han recibido ayudas, que hay que ver cuáles son. Yo soy de la opinión de que la empresa que sea rentable siga funcionando. Nuestra idea es arbitrar esquemas que cumplan con la normativa europea y permita que aquellas que son eficientes sigan funcionando.

-¿Para cuándo el nuevo real decreto que reconocerá las funciones que plantea Enagás para la planta de El Musel?

-Vamos a aprobar de manera inmediata un decreto para el 'bunkering'. Cualquier regasificadora que pueda tener un mercado en ese campo, si tiene suficiente demanda, podrá funcionar. Lo que no tiene sentido es añadir costes al sistema, que no aportan nada en seguridad y aumenta el coste energético, no solo en gas sino en electricidad. Solo si hay demanda se rentabiliza esa apertura.

-Usted dijo en agosto pasado que no había proyectos serios para abrir la regasificadora de El Musel.

-Y no los hay. No hay demanda hoy por hoy, pero ese cambio normativo modificará las condiciones para hacer más atractivo el sistema gasístico español ante operaciones internacionales. Si abaratamos el coste del 'bunkering', habrá más interesados. Si eso genera un nivel de demanda suficientemente alto que justifique la deshibernación de la planta de El Musel, lo haremos. Yo no hago promesas en el vacío. Primero tienes que tener el mercado y luego dar la oferta. Me encantaría poder abrir la regasificadora, pero no lo podemos hacer hasta que haya demanda. También es verdad que la normativa que estamos preparando puede incentivar que se haga.

-Toca ya la nueva subasta de interrumpibilidad. ¿Incorporará mejoras para las grandes consumidoras de electricidad, como Arcelor, Alcoa o Azsa?

-Nos encontramos con una Comisión Europea que ha tenido falta de sensibilidad con nuestras industrias electrointensivas. España no tiene suficiente interconexión con el resto de Europa, con lo que los precios son más caros; no teníamos otro tipo de apoyo más que la interrumpibilidad y, por otro lado, está la guerra por el acero entre China y EE UU que afecta a estas empresas. A partir de ahí, el Gobierno español ha acordado con la CE la entrada de más empresas en el sistema de interrumpibilidad y, a través de los presupuestos del año pasado, dedicamos 150 millones de ayudas a estas empresas. Entre que los precios este año están siendo mejores, el apoyo presupuestario y la subasta, pensamos que está garantizada la viabilidad de esta gran industria.

-Las grandes compañías llevan años pidiendo una tarifa competitiva y estable.

-Pero es que la CE ya declaró eso ilegal hace mucho tiempo. No olvidemos que aquí hay también competencia entre países.

-Por lo que dice, la clave está en las interconexiones.

-Con diferencia. A medio y largo plazo, en el momento en que tengamos un nivel de coste eléctrico igual al de Francia o Alemania, ya no tendremos problemas con nuestras plantas.