«Las cifras de absentismo son inferiores a las horas extraordinarias no pagadas» UGT y CC OO instan a desterrar «la leyenda» de que la crisis influye en las bajas, porque «quienes las firman son profesionales médicos» S. B. GIJÓN. Domingo, 15 abril 2018, 04:34

Los sindicatos consideran que debe desterrarse «el mito» de que en España existe una elevada tasa de absentismo. Opinan que, muy al contrario, «las cifras son anecdóticas, irrelevantes y, en todo caso, muy por debajo de las horas extraordinarias trabajadas y no pagadas», asegura Gerardo Argüelles, responsable de Acción Sindical de CC OO de Asturias, basándose en un informe elaborado por el sindicato a nivel confederal.

Otra de las cuestiones que enerva a los sindicatos es que las ausencias por incapacidad temporal sean tratadas como absentismo. «Nadie se pone enfermo o tiene un accidente adrede», apunta Argüelles. A su juicio, hoy en día, tal y como está la situación del mercado laboral, marcado por la precariedad y la temporalidad, «hay más gente que acude al trabajo con alguna dolencia o antes de finalizar un proceso de curación que gente sana que trata de obtener una baja para irse a pasear al parque. Además, pensar esto último es insultar a los facultativos médicos».

Para el dirigente de CC OO, el hecho de que hoy pudiese producirse un repunte de las bajas laborales obedecería a «que se está bajando la guardia en prevención en seguridad y salud laboral por parte de los empresarios».

Derechos reconocidos

A Mar Celemín, secretaria de Política Sindical de UGT de Asturias, también le «sorprende» que «a la hora de hablar de absentismo se incluyan «derechos reconocidos», como bajas maternales, horas de formación, vacaciones o incluso la incapacidad temporal que otorgan profesionales médicos a los que nosotros jamás pondremos en tela de juicio».

Celemín exlica que desde el año 2012, las estadísticas del Ministerio de Trabajo no especifican la causa de las horas perdidas y solo existen las del INE, que solo distinguen jornada efectiva de jornada no trabajada. En cualquier caso, considera que «Asturias no muestra ninguna peculiaridad diferente a la media nacional. Un trabajador no deja de ir a trabajar en función de si hay o no crisis. Hay que desterrar la leyenda urbana de que los trabajadores cogen más o menos bajan en función de la situación económica, porque esas bajas están firmadas por profesionales de la medicina», apunta. La dirigente ugetista destaca, por otra parte, la importancia de la existencia de una cultura de diálogo social para abordar cuestiones como el absentismo laboral, y lamenta la desaparición de instrumentos en Asturias como el Consejo Económico y Social (CES).