El comercio asturiano pierde desde el año 2009 cerca de 2.500 firmas Todos los sectores registran un balance negativo, pero este es el único que no experimenta una ligera recuperación en el último ejercicio A. M. OVIEDO. Lunes, 15 enero 2018, 01:32

El comercio asturiano pierde desde el año 2009 cerca de 2.500 empresas. Exactamente, 2..429. Lo cierto es que todos los sectores registran un balance negativo desde esa fecha como consecuencia de la crisis, pero el comercio es el subsector en el que se registra una mayor caída en términos absolutos y, además, es el único que no ha experimentado una ligera mejoría en los últimos años. La crisis del sector viene de lejos y ahora no ha hecho más que agravarse. La capacidad de renta asturiana venía siendo superior a la producción per cápita como consecuencia del alto flujo de rentas no productivas que existen en la región (pensiones, jubilaciones...) y había generado en esta comunidad una capacidad de consumo que no se correspondía con la capacidad de generar riqueza. Desde Fade se venía alertando de esta situación desde hacía ya mucho tiempo, pero es ahora cuando se empiezan a ver las consecuencias. La menor revalorización de las pensiones, el fuerte auge del comercio electrónico y una mayor tendencia al ahorro tras los años de crisis han puesto al comercio tradicional en una situación muy delicada hasta el punto de que hay hoy cerca de 2.500 comercios menos que en 2009.

La industria también ha sufrido un fuerte varapalo desde esa fecha, perdiendo 788 unidades, lo que supone un 18,3%. La construcción perdió 1.530 firmas, un 15,3%, y únicamente los servicios (dejando al margen el subsector comercio) repunta un 3,2%, con 1.262 empresas más. En 2017, siguiendo esta tendencia positiva que nos acompaña desde 2015, ganaron peso todos los sectores: industria un 2,8%, con 97 empresas más; servicios un 1%, con 583 empresas nuevas, pese a la reducción del 0,1% en el comercio; y construcción un 0,2%, con 15 empresas más. De esta forma, en Asturias tienen mayor peso las compañías del sector servicios (56.387 firmas que representan un 83% del total), seguidas de las de la construcción (8.463, un 12%) y por último las de la industria (3.518, un 5%).