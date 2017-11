Directo: EL COMERCIO y Caja Rural de Asturias abordan el crecimiento de las pymes El profesor Enrique Loredo participa en un desayuno de trabajo, en el que se analizarán los casos del Grupo Deloya y Digitec A. COLLADO GIJÓN. Martes, 28 noviembre 2017, 10:00

EL COMERCIO y Caja Rural de Asturias abordan este martes 'Los retos de las pymes para crecer', en un desayuno de trabajo que tendrá lugar en el Hotel NH Palacio de la Ferrera, en Avilés. Durante la jornada, el profesor de Organización de Empresas en la Universidad de Oviedo, Enrique Loredo, dará su visión sobre las distintas direcciones en las que las pequeñas y medianas empresas asturianas pueden afrontar su crecimiento: geográficamente, diversificándose o de forma vertical, es decir, asumiendo «otros niveles de su cadena de actividad, integrando actividades que podrían realizar proveedores y clientes».

Para ello, deberán superar las «muchas trabas burocráticas» que se encontrarán en el camino y tener en cuenta sus propias particularidades. Loredo se referirá, en concreto, a los retos específicos que tienen que ver con las empresas familiares de poco tamaño, en las que la gestión no suele estar profesionalizada y todas las decisiones recaen en un fundador de gran peso en el negocio; en las empresas de servicios profesionales, con -por ejemplo- «abogados o médicos que no quieren renunciar a su profesión para hacer de gestores», y las empresas de rápido crecimiento y 'start up', «que han de ser replicables y escalables para encontrar financiación».

Javier Loya, del Grupo Deloya, y Daniel González, de Digitec, contarán después su experiencia como empresarios.