El comité de Duro Felguera pide alternativas al ERE anunciado para reducir la plantilla Manifestación en Oviedo, el pasado mes de octubre, para exigir una solución a los problemas del grupo. / J. L. CEREIJIDO / EFE «Había mil y una formas de hacer recortes sin llegar a esto», defiende su presidenta, que advierte de que se hará todo lo posible por minimizar el impacto NOELIA A. ERAUSQUIN Gijón Viernes, 30 marzo 2018, 01:00

El anuncio de un ERE de extinción para buena parte de la plantilla de la matriz de Duro Felguera cogió descolocado al comité de empresa. Y no porque no esperaran medidas, sino porque pensaban que irían por otro camino y que, desde luego, no se iban a anunciar una hora antes de irse de vacaciones de Semana Santa. «No nos ha dado tiempo ni a hablar», se lamenta su presidenta, Rosa Estébanez, que defiende que había otras decisiones que se podrían haber tomado. «Muchos sabíamos que la viabilidad pasa por un recorte en la masa salarial», reconoce, pero no esperaban un ERE. «Una regulación temporal..., pero nunca intuimos esto», insiste, para asegurar que «había mil y una formas de hacer recortes sin llegar a esta situación».

El lunes, el comité, formado íntegramente por representantes de CC OO, se reunirá para ver qué pasos va a seguir a la hora de negociar con la empresa, aunque de momento sus integrantes no saben nada de los términos del ERE. Para Estébanez, las cifras que se barajan de medio millar de trabajadores «son una locura». «¿Quién va a trabajar entonces? Se dejaría la empresa sin actividad. Ya cien sería una burrada», señala, para defender la labor de los trabajadores «que llevamos año y medio sacando esto adelante, sintiendo los colores y con gente tirada por el mundo con grandes recortes».

Muy crítica con la labor del anterior presidente, Ángel Antonio del Valle, cree que se debería haber empezado planteando recortes o despidos a directivos medios, muchos de su órbita. «Porque que digan que los altos directivos se bajan el sueldo un 10% es una pantomima. Son cinco», recuerda. El objetivo ahora, más allá de «estar indignados» con el ERE, es minimizar el impacto, «que se respete a los trabajadores y el empleo en Asturias. Se puede recortar la masa salarial, pero no así».