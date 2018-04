Compensación de bases imponibles negativas como «opción»

En resolución del pasado 4 de abril de 2017, el Tribunal Económico-Administrativo Central resolvió que, en la compensación de bases imponibles negativas en el Impuesto de sociedades, puede considerarse que el contribuyente está ejerciendo una «opción», con las implicaciones que de ello se derivan.

Ha tardado poco la Agencia Tributaria en sacar provecho a dicha resolución con propuestas de liquidaciones provisionales del impuesto sobre sociedades, en las cuales no acepta la compensación de bases imponibles negativas en los casos de autoliquidación presentadas fuera de plazo o en posteriores rectificaciones de autoliquidaciones.

En la resolución en cuestión el Tribunal resolvió que un obligado tributario que en la autoliquidación del Impuesto sobre Sociedades no había compensado la totalidad de las bases imponibles negativas, no podía hacerlo una vez finalizado el plazo voluntario de presentación mediante la rectificación de la autoliquidación presentada, apoyando su decisión en base al artículo 119.3 de la Ley General Tributaria, el cual establece:

«Las opciones que según la normativa tributarias se deban ejercitar, solicitar o renunciar con la presentación de una declaración no podrán rectificarse con posterioridad a ese momento, salvo que la rectificación se presente en el periodo reglamentario de la declaración»

Así pues, la compensación de bases imponibles negativas entra dentro del concepto de «opción» y dado que el obligado tributario rectifica la autoliquidación fuera del plazo voluntario previsto para su presentación, no procede la rectificación de las bases imponibles negativas originalmente compensadas.

Se presentan pues una serie de posibilidades que pueden darse en este contexto y las implicaciones que conlleva:

a )Contribuyente que no compensa bases imponibles negativas por tener una base previa cero o negativa, en estos casos el Tribunal entiende que el contribuyente no ejerció ninguna opción, dado que la base imponible previa no le permitía compensar bases imponibles negativas, por lo tanto si la base imponible previa se viese incrementada el contribuyente pondría compensar bases imponibles negativas con posterioridad, vía rectificación de autoliquidación, declaración complementaria o procedimiento de comprobación.

b) Contribuyente que compensa bases imponibles negativas en la autoliquidación del impuesto hasta el límite máximo compensable en el ejercicio en función de la base imponible previa a la compensación, en este caso el Tribunal entiende que el contribuyente optó por deducirse el importe máximo que podía deducirse. Por tanto, si la base imponible previa se ve incrementada, el contribuyente mantendrá su derecho a compensar en la nueva liquidación el importe máximo compensable.

c) Contribuyente que «decide» no compensar bases imponibles negativas o bien compensar un importe inferior al límite máximo compensable en el ejercicio en función de la base imponible previa a la compensación en la autoliquidación del impuesto, en este caso el Tribunal entiende que el contribuyente no aprovechó en su totalidad las bases imponibles negativas y a juicio del Tribunal, no podrá posteriormente (fuera del plazo voluntario de presentación de la autoliquidación) modificar la opción vía rectificación de la autoliquidación o en un procedimiento de comprobación de forma que le resulte más favorable.

d) Contribuyente que presenta autoliquidación del impuesto fuera del plazo voluntario, en este caso entiende el Tribunal que el contribuyente no ejerce la «opción» de compensar bases imponibles negativas y opta por el diferimiento de la compensación de las bases imponibles negativas y por tanto no podrá rectificar su opción, ya sea mediante presentación de declaración extemporánea o en un procedimiento de comprobación.

La resolución del TEAC es la interpretación que seguirá la Administración Tributaria, la cual no vincula a los tribunales, existiendo sentencias contrarias, tal y como lo hace el Tribunal Superior de Justicia de la comunidad Valenciana, en su sentencia del 23 de enero de 2015, en la que considera la compensación de bases imponibles negativas como un derecho y no como una opción, por lo que habrá que esperar que resuelve la justicia en relación a esta cuestión, «opción» o «derecho».