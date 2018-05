La compra de Ilva revoluciona el acero europeo Bobinas de acero fabricadas en Ilva esperan en el puerto de Tarento para su embarque y traslado por mar. / E. C. La UE fijó el 23 de mayo como fecha tope para que Arcelor se aparte de la gestión de las factorías, para las que ya hay interesados Se traspasarán plantas que suponen el 9% de la producción del viejo continente y el 8% del empleo directo en el sector NOELIA A. ERAUSQUIN GIJÓN. Lunes, 7 mayo 2018, 12:10

Pocas veces la compra de una factoría tiene tantas implicaciones que media Europa, por no decir toda entera, estudia con lupa sus consecuencias. Cuando Arcelor puso sus ojos en la quebrada Ilva no podía prever la revolución que ocasionaría en el sector, sobre todo, porque no esperaba que la Unión Europea le exigiera deshacerse de plantas con una producción similar a la de la italiana para evitar tener una posición de dominio de mercado. Tras una negociación de medio año con la Comisión, el visto bueno de las autoridades antimonopolio se da por hecho, pero a cambio el gigante siderúrgico tendrá que vender importantes activos. Si la operación llega a confirmarse en los términos actuales, se traspasarán en los próximos meses factorías que producen alrededor del 9% del acero del viejo continente y que suponen más del 8% del empleo sector.

De momento, esta actuación tendrá efectos directos en seis países, Italia, donde se ubica Ilva, y en los que ArcelorMittal ha anunciado desinversiones. La multinacional ha propuesto vender las factorías -en algunos casos no de forma completa- de Piombino (Italia), Galati (Rumanía), Skopje (Macedonia), Ostrava (República Checa) y Dudelange (Luxemburgo), además de varias líneas en Lieja (Bélgica). Estos activos suponen una capacidad de producción de 7,5 millones de toneladas anuales y 12.000 puestos de trabajo directos, a los que habría que sumar entre 400 y 500 empleados de actividades trasversales, como es la red comercial, que también se traspasarían.

A cambio, y tras el pago de 1.800 millones de euros y garantizar una inversión de otros 2.300 en mejoras, la multinacional se hará con la gigantesca Ilva, la siderúrgica mayor de Europa, confiscada por el Gobierno italiano a sus anteriores propietarios, la familia Riva, acusados de desastre medioambiental y de delitos fiscales. La factoría emplea a 14.000 personas -la multinacional negocia reducir la plantilla a entre 10.000 y 8.500- y en 2016 produjo 5,8 millones de toneladas, aunque tiene capacidad para 7,5 y Arcelor espera elevarla a 10.

El grupo debe mantener un difícil equilibrio para contentar a la UE, pero no reforzar a sus rivales

A estos efectos directos habrá que añadir los indirectos, como los que se temen en Asturias. Arcelor bascula su influencia hacia el sur de Europa, pero esto no tiene por qué ser bueno para las factorías de Gijón y Avilés, ya que Ilva competirá directamente con ellas por captar inversiones y contratos, y con su modernización se convertirá en un coloso al que será difícil hacer frente. Pero antes de que esto suceda, la operación en sí misma ya supone una auténtica transformación del mercado del viejo continente porque, además, las ventas tendrán que hacerse en un periodo muy breve, sin largas negociaciones para contratos complejos. A partir del 23 de mayo, fecha límite que se ha dado la UE para decidir, el Ejecutivo comunitario obliga a Arcelor a apartarse de la gestión de las seis plantas, mediante un fideicomiso o similar, hasta su venta definitiva, que debería producirse en diciembre de este año o en enero del próximo ejercicio.

A pesar de que falta poco más de un mes y se sabe que la multinacional ya tiene identificados posibles compradores, aún no se conocen quiénes serán los nuevos propietarios y los efectos que tendrán las operaciones en la reorganización de fuerzas en el sector. Lo que sí está claro es que la UE exige a la multinacional vender plantas rentables, operativas y con futuro para facilitar la rivalidad en el mercado. A Arcelor le toca ahora mantener un difícil equilibrio para ceder factorías perfectamente viables, sin salir perdiendo ni reforzar especialmente a su competencia directa. Además, se ha marcado como objetivo bloquear el acceso a Europa a operadores de terceros países acusados de prácticas comerciales desleales, como China, tanto por coherencia al acusarles de dinamitar el mercado y realizar 'dumping' comercial -vender por debajo del coste de producción- como porque teme que usen las plantas como puente de entrada a productos asiáticos.

Mientras que el anuncio de desinversiones ha supuesto un alivio, al menos momentáneo, en factorías como las asturianas o la de Fos-sur-Mer (Francia), que con malos resultados en algunas instalaciones se veían en las quinielas de posibles ventas, en las directamente concernidas ha sentado como un jarro de agua fría. Aunque no está confirmado cómo será el proceso de venta, se especula con que las seis plantas se agrupen en tres paquetes distintos: Lieja con Dudelange, Piombino con Galati y Skopje con Ostrava o que esta última vaya sola y Skopje se una a las factorías rumana e italiana. Estos bloques complican, en principio, la única operación que se daba por segura, el traspaso de la factoría de Piombino a Arvedi. El grupo italiano no está interesado en adquirir también las instalaciones de Skopje y Galati, una factoría, esta última, de gran tamaño, con 6.000 empleados en total. De hecho, para esta planta se habla de una empresa conjunta entre Metinvest (Ucrania) y Marcegaglia (Italia), que fue originalmente parte de la Am Investco, la sociedad liderada por Arcelor que se adjudicó Ilva. Sin embargo, esta compañía italiana tuvo que retirarse para satisfacer una parte de las demandas de la UE. Por su parte, Metinvest es propiedad del oligarca ucraniano Rinat Akhmetov y es el mayor grupo siderúrgico del país. También se especula con la unión de Arvedi con otra empresa, como puede ser el grupo indio Jsw, de Sajjan Jindal, que perdió precisamente la puja por Ilva y que ultima las negociaciones para hacerse con Aferpi, también en Piombino, para aumentar su escasa presencia en Europa. El problema, en este caso, es que parece complicado que Mittal quiera reforzar a competidores del calibre de Jsw y con los que, en algunos casos, mantiene varios frentes abiertos y disputas en medio mundo. Entre otras, Jindal acusa a Mittal de ilegalidades en su puja por la india Essar.

Para las líneas de Lieja sí hay un candidato claro. Se trata del grupo ruso NLMK, que ya cuenta con un millar de trabajadores en Bélgica. Tampoco sería extraño que apostara por la planta luxemburguesa. Precisamente, las autoridades de este país han sido las más beligerantes hasta ahora con la decisión de Arcelor. El ministro de Economía, Étienne Schneider, y el alcalde de Dudelange, Dan Bianalana, enviaron una carta al Ejecutivo de la UE en la que denunciaron que «este enfoque de la Comisión impide la preservación de una base industrial competitiva en Europa» y hace difícil explicar que la planta de Dudelange tenga que salir del grupo con un «futuro incierto».

De Ostrava, con 7.000 empleados en total, poco se sabe. En la factoría de la República Checa, ubicada en una región con graves problemas económicos, se teme una operación frustrada y recuerdan que la empresa china He Steel ha negociado durante un año la compra de US Steel Kosice (Eslovaquia) sin éxito.

Renacionalización

Otros grupos podrían estar interesados en hacerse con alguna de las factorías, como el ruso Severstal, que en su día intentó su fusión con Arcelor para frenar la OPA de Mittal; Tata Steel, aún en proceso de unir su negocio del acero con Thyssen y convertirse en el segundo productor de Europa, o Liberty House, un fondo que se interesó por los activos de Tata en el Reino Unido, pero que prefiere intentar reflotar negocios con pérdidas. Incluso hay propuestas, sobre todo en los países del Este, de una renacionalización de las plantas. En un mes deberían estar despejadas las dudas.