«La concertación lleva muchos años quedándose muy corta, hay que quitarse complejos» José Manuel Cabielles, en su empresa, fundada en 1971. / PABLO NOSTI «La actual directiva de Fade ha dejado absolutamente huérfanas a las asociaciones sectoriales, echo en falta más apoyo» José Manuel Cabielles presidente de Ineltas O. VILLA GIJÓN. Viernes, 15 diciembre 2017, 07:44

José Manuel Cabielles, uno de los fundadores de la Federación Asturiana de Empresarios, es el presidente de la Asociación de Empresarios de Instalaciones Eléctricas y de Telecomunicaciones de Asturias (Ineltas) desde 1995. Esta organización sectoral, que forma parte de Femetal, integra a 550 empresas del sector de las instalaciones eléctricas y de telecomunicaciones, que dan empleo a más de 2.200 trabajadores la región.

-La instalación eléctrica depende en buena medida del nivel de actividad de la construcción. ¿Se nota un repunte?

-Sí, hay un pequeño crecimiento y una mejora de la capacidad de trabajo. Y de ofertas.

-El presidente de los constructores reclamó a Javier Fernández un «impulso decidido a la construcción y el metal».

-Es que son los dos sectores primordiales de Asturias. En construcción ya estamos subiendo, y el metal es el mayor mercado de la región, sobre todo la industria transformadora y los bienes de equipo. Son el futuro.

-¿Ha funcionado el modelo de concertación social?

-La concertación social lleva muchos años quedándose muy corta, porque no se emplea en ella ni rigor, ni valor para tomar las medidas necesarias. Tenemos que quitarnos complejos en cuanto a productividad laboral, en el plano sindical, en las inercias que tenemos los asturianos. Hay que atreverse a profundizar en la reforma laboral y hay que eliminar subvenciones improductivas.

-Pues aún no es claro, siquiera, que vaya a haber presupuestos en 2018.

-Lo que está pasando es un ejemplo de lo que los políticos no deberían hacer. Es una irresponsabilidad, como la que nos ha llevado a situaciones como la que se ha generado en Cataluña.

-El futuro de la industria parece pasar por la descarbonización.

-Lo que hay que hacer es aclararse. Dicen que quieren que todo sea energías renovables, queremos que la energía sea barata y no nuclear. Lo queremos todo, sin contaminación, y barato, y hoy por hoy no es posible. Hay que ser sensato y, por ejemplo, hay que pensar que la energía nuclear sigue siendo necesaria mientras tengamos que competir con países que disponen de ella. Hay que tener las mismas armas.

-Hay elecciones en Fade. Usted está en Femetal, que apoya a Belarmino Feito.

-Sí, estoy identificado con él. Me parece la persona idónea. En Femetal ha demostrado muy buena disposición para escuchar y tener en cuenta a todas las asociaciones, para aceptar sugerencias. Su experiencia en la junta directiva me hace valorarle más. Además, su trayectoria empresarial le avala; ha creado una empresa modelo, organizando muy bien su innovación tecnológica y comercial, y viendo en la exportación una oportunidad que otros no vimos. Su empresa es de las que ayudan a hacer marca Asturias.

-¿Qué opinión tiene de su rival?

-Su opción merece ser valorada y es legítima, aunque Alejandro Díaz no tiene la experiencia de Feito. Y es una apuesta continuista.

-¿Y qué opina de la labor de la actual directiva de Fade?

-Yo tengo mucha juventud acumulada, participé en la fundación de Fade en 1977. Hoy echo en falta el apoyo a las asociaciones sectoriales, a las que la actual directiva ha dejado absolutamente huérfanas. Seguir en esa línea no sería acertado. Fade nació para aglutinar a las pequeñas empresas, y una federación es la unión de asociaciones, lo que a veces se olvida. Las grandes empresas han aportado mucho, sí, pero no se puede seguir obviando a las asociaciones.

-Hay quien dice que dar continuidad a la actual directiva es superar el pasado.

-En mi opinión, lo que hay que hacer es hablar de futuro y de optimismo. Todas las directivas han tenido errores y aciertos.