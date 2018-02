Condenan a una entidad bancaria a devolver comisiones por descubierto

Un juzgado de Oviedo ha obligado a Liberbank a devolver a una empresa de transportes unos 50.000 euros cobrados indebidamente en concepto de comisiones por descubierto, en una sentencia que abre la puerta a que cualquier usuario de banca, particular o empresa, pueda reclamar por este concepto. Se trata de las comisiones de reclamación aplicadas entre los años 2008 a 2015, por valor de 4.992 euros, 32.175,97 en concepto de excedidos, a los que hay que sumar 4.134,73 euros de 2007; esas cantidades, junto a los intereses legales generados, ascienden a cerca de 50.000 euros.

En un auto al que ha tenido acceso Efe, el Juzgado número 3 de Oviedo destaca que «hay un clamoroso vacío detrás de estas comisiones», ya que no responden a ningún servicio prestado, se aplican de manera automática y no le fueron comunicadas al cliente. El magistrado señala que la actuación de la entidad no respeta el código de buenas prácticas bancarias exigido por el Banco de España, ya que es imposible dilucidar qué criterios se utilizaban para calcular las comisiones por descubierto y además el banco no ha podido demostrar qué acciones llevaba a cabo para justificar el cobro.