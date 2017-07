El empleo de verano crece un 10% con 15.000 nuevos contratos en Asturias Gráfico Camareros, cocineros, dependientes, guías turísticos o socorristas son las ocupaciones con más demanda durante la temporada estival CAROLINA GARCÍA gijón. Lunes, 10 julio 2017, 02:43

El precio de las nuevas contrataciones es la temporalidad del empleo. Atender las necesidades de los sectores del turismo, el comercio y la logística exigirá en el tercer trimestre del año la incorporación de un número sin precedentes de trabajadores a las empresas asturianas de esos ramos, pero esos empleos también tienen fecha de caducidad desde el mismo momento de su creación. Se extinguirán con el verano y volverán a dejar fuera del mercado laboral a las 15.000 personas que, según las estimaciones previas, los desempeñarán entre julio y septiembre. Se espera que el aumento en el recurso a esas ocupaciones temporales crezca al menos un 10% en la campaña estival de 2017 - el verano pasado se firmaron 13.677 contratos según datos de Asempleo, la mayor asociación de agencias privadas de empleo de España- y ya hay un primer indicio para que los analistas hablen de un récord. Los datos publicados esta semana por los servicios de Empleo señalan que Asturias ha registrado el mes de junio con más altas en los últimos siete años y un retroceso de los niveles de paro hasta unas cifras similares a las de 2009.

Todas las empresas relacionadas con las industrias del turismo y el ocio refuerzan sus plantillas en verano. Camareros, cocineros, dependientes o socorristas pasan a ser ocupaciones con alta demanda. Lo que buscan quienes ofrecen los empleos son trabajadores preferentemente jóvenes, con experiencia y buenos conocimientos de idiomas. La polivalencia para desempeñar más de una función y las dotes comunicativas para tratar con los clientes son también rasgos muy apreciados en los perfiles tipos que describen los analistas del mercado de trabajo.

Aunque hay universitarios que aprovechan sus vacaciones para ganar un dinero y ahorrar de cara al curso escolar, lo cierto es que su perfil ya no es el más demandado en verano. En realidad, no existe un perfil al uso. De hecho, las empresas de trabajo temporal aseguran que las contrataciones en verano se mueven en función de las necesidades de cada sector. Además la experiencia es un valor en auge y son pocas las compañías que en estas fechas buscan gente joven y sin experiencia laboral. Menos aún si se trata de cubrir vacaciones. En ese caso la experiencia es requisito indispensable. No hay tiempo para el periodo de aprendizaje.

Y, mientras para unos el verano es tiempo de vacaciones, para muchos es volver a la rutina o salir de la cola del paro y buscar un hueco en el mercado laboral. En temporada estival es habitual que los concejos más turísticos copen gran parte de la demanda. Como antesala a los datos finales que conoceremos tras el verano, los resultados de junio ya daban buena cuenta de ello. La radiografía del empleo por concejos asturianos es clara y refleja cómo los más turísticos registran la mayor parte de las contrataciones.