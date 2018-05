El descenso de 2.274 parados sitúa a Asturias en el mejor abril en una década Gráfico El paro afecta a 75.664 asturianos, un 2,92% menos que en marzo. Aunque se crearon 2.234 puestos, la región sigue a la cola en afiliaciones PALOMA LAMADRID Gijón Sábado, 5 mayo 2018, 03:36

Asturias es la séptima comunidad en la que más se redujo el desempleo durante el pasado mes de abril, con 2.274 personas menos en las listas del paro. Es decir, un 2,92%, con lo que el número de parados se sitúa en 75.664, la cifra más baja para este mes desde 2009, según los datos publicados ayer por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social. En términos interanuales, el descenso es de 5.872 parados, un 7,1% menos, de modo que se encadenan 55 meses consecutivos de reducciones del desempleo. En el conjunto de España, los desempleados registrados bajaron en 86.683 personas en relación con marzo (representa una caída del 2,53%), lo que supone la mayor reducción histórica un mes de abril sin Semana Santa. Respecto al mismo periodo de 2017, el paro menguó en 237.168 personas, lo que sitúa su nivel de reducción interanual en el 6,6%. Así, la cifra total de parados en el conjunto del país es de 3.335.868, la más baja desde enero de 2009.

Por áreas de actividad, en el ámbito agrícola hay 1.520 desempleados (77 menos que en marzo); la industria aglutina a 6.277 personas sin trabajo (-251), mientras que la construcción eleva esa cifra hasta las 6.876 (-395). No obstante, el sector servicios es el que más desempleados acumula, con 53.555 (-1.508). Por otro lado, 7.436 asturianos están a la espera de incorporarse al mercado laboral por primera vez (-53). En cuanto al número de contratos realizados en Asturias el mes pasado, 30.352, un 9,24% más que en marzo. En comparación con el mismo mes del año anterior, el crecimiento es del 8,14%. De ellos, 27.375 fueron temporales. En España, los acuerdos laborales suscritos fueron 1.772.557, cantidad que representa una subida del 10,48% sobre el mismo mes de 2017. Asimismo, en abril se formalizaron 189.671 contratos de carácter indefinido, el mayor registro de contratos indefinidos un mes de abril de toda la serie histórica y el incremento interanual más elevado de la serie en ese periodo.

En cuanto a las afiliaciones a la SeguridadSocial, crecieron en 2.234 personas (0,62%) respecto a marzo, hasta alcanzar los 359.985. Aunque la variación interanual constata un aumento del 1,08%, con 3.860 cotizantes más, Asturias continúa a la cola en el aumento de afiliados. Para la directora del Servicio Público de Empleo (Sepepa), Luisa Pérez, «estos datos muestran el comportamiento cíclico del mercado de trabajo en la comunidad, con incrementos de paro registrado desde octubre hasta los primeros meses de cada año y disminuciones desde marzo o abril hasta septiembre, a lo que se suman descensos interanuales continuados».

«Alarmante precarización»

Por su parte, el responsable de Políticas Institucionales de CC OO, Gilberto García Buelga, advirtió de que el crecimiento económico «no se está trasladando al empleo, ni a su calidad, ni a los salarios, a los que no llega el reparto de beneficios» y alertó de «la alarmante precarización e inestabilidad de la contratación», ya que en los cuatro primeros meses del año se firmaron 110.000 contratos y, sin embargo, la región cuenta con 716 empleos menos que en diciembre. Para UGT, el avance de la precariedad «ensombrece» la caída del desempleo. «Las condiciones de vida de la población no mejorarán mientras no se reduzca la temporalidad y la rotación laboral y se aumenten los salarios y la protección social a los desempleados», señaló la secretaria de Acción Sindical, Mar Celemín.

La coordinadora del sindicato USO en Asturias, Begoña Díaz consideró que los datos por sectores laborales evidencian «que hay que cambiar el modelo productivo de Asturias o, al menos, promover la formación de los desempleados de servicios en otros ámbitos». Respecto a la presidenta de Foro, Cristina Coto, destacó que la región «crece tres veces menos que el resto del país» y subrayó que la mejoría del paro en abril «no es significativa a la hora de alcanzar el gran objetivo de recuperar el empleo perdido en los sectores básicos».