Más dinero del esperado, pero mucho menos que para Ilva

Los representantes de los trabajadores en Arcelor conocerán esta mañana los detalles del plan ambiental que el grupo va a desarrollar en Asturias, pero no ocultan que las cifras de las que se habla son superiores a las que esperaban, ya que sí contaban con que se acometiera algún tipo de mejora, pero no de este calado. En este sentido, aseguran que, de confirmarse las inversiones, suponen una muy buena noticia para las factorías de la región, tanto por la apuesta que vuelve a hacer la multinacional por el Principado, como por las emisiones que se reducirán y la mejora en la calidad del aire. Esperan también que sirvan para reducir la presión sobre la multinacional por parte de algunos colectivos, sobre todo ecologistas, que consideran excesiva.

No obstante, también recuerdan que las partidas para Asturias distan mucho de las cifras que se barajan para la planta italiana de Ilva, cuya adjudicación logró en junio Arcelor, aunque la compra aún no está confirmada -las autoridades de la competencia de la UE investigan el impacto de la operación en el mercado del acero-. La multinacional se ha comprometido a invertir unos 2.300 millones de euros en la factoría de Tarento, de los que más de 850 son para mejoras ambientales. No obstante, toda la operación podría irse al traste si Bruselas decide que atenta contra la competencia o si sigue adelante el recurso presentado por la región de Puglia y el municipio de Tarento contra el plan ambiental defendido por el ministro de Desarrollo Económico, Carlo Calenda, que ya ha advertido de que, de prosperar, podría derivar en el cierre de la factoría.