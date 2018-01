El Principado considera que la banca asumirá la capitalización de la deuda para salvar Duro Felguera Edificio de Duro Felguera en el Parque Científico y Tecnológico de Gijón. / Daniel Mora El empresario Blas Herrero, que lidera un grupo de inversores, propone una aportación de 100 millones a cambio del 50% del capital del grupo asturiano SUSANA BAQUEDANO GIJÓN. Miércoles, 24 enero 2018, 01:47

«¿Cree que todos los bancos, incluido BBVA, deberían acceder a capitalizar la deuda y facilitar el proceso de recuperación para Duro Felguera que propone y lidera Blas Herrero?» Esa fue una de las preguntas que se le hizo ayer al presidente del Principado, Javier Fernández, en la conferencia organizada en Madrid por Nueva Economía Fórum. Su respuesta fue breve pero tajante: «Absolutamente. Creo no solamente que lo deberían hacer sino que lo van a hacer, porque no tendría sentido que se dejara caer una entidad, no solo con la trayectoria sino también con el 'know how' y la capacidad acreditada que tiene Duro Felguera, por no asumir esa conversión de deuda en capitalización que se ha propuesto y que yo creo, e insisto, estoy convencido de que al final va a ocurrir».

Al parecer, la propuesta del grupo de inversores que lidera Blas Herrera consistiría en la capitalización de la mitad de los 360 millones de deuda bruta -dispone de 100 millones en caja- que arrastra la ingeniería y la entrada de dinero fresco por un importe cercano a los 100 millones de euros.

Esta aportación de capital les daría derecho a Blas Herrero y al resto de empresarios a quedarse con el 50% del capital del grupo asturiano. Otro 45% de las acciones quedaría en mano de la banca, liderada por Santander (250 millones de pasivo), Sabadell, CaixaBank (130 millones entre ambos), BBVA y Bankia (80 millones repartidos). El restante 5% se lo repartirían los accionistas principales: la familia de Del Valle, dueña del 24,39% del capital, y los herederos del empresario Ramiro Arias, que controlan un 10,02%.

Solución mixta

Las palabras del presidente del Principado, confirmando el plan de salvamento para la compañía asturiana que lidera el empresario Blas Herrero, también asturiano, tienen, además, otras lecturas. Por una parte, descartan las otras posibles opciones que, a día de hoy, mantienen su interés por Duro, es decir, las de los fondos Bybrook (británico) y KKR (norteamericano), aunque, según diversas fuentes consultadas, también podría haber una solución mixta: que finalmente uno de estos fondos se sumara a la alternativa del grupo que encabeza Blas Herrero. Por otro lado, las declaraciones de Fernández emplazan a la banca a asumir definitivamente la propuesta de capitalización de la deuda, porque «no tendría sentido que se dejara caer» a un grupo como Duro Felguera, tal y como destaca el propio presidente del Principado. Su mensaje se produce, además, en un momento en que el acuerdo para la liberación de avales parece enquistado, únicamente a la espera de que BBVA dé su visto bueno. El resto de las entidades financieras ya han dado luz verde al plan de garantías necesarias para que Duro haga frente a los impagos y vuelva a contratar.

Las declaraciones del jefe del Ejecutivo asturiano constatan también que el Principado ha estado implicado desde el inicio en la búsqueda de soluciones al complejo proceso que está atravesando la compañía. Tal y como han venido manteniendo desde la Consejería de Empleo, el Gobierno asturiano «ha estado en contacto permanente con la empresa y con las personas que lideran el proceso de búsqueda de una solución a su situación financiera y de liquidez». Además, el Principado ha venido defendiendo «la solución final que permita preservar el posicionamiento de Duro en el mercado global, además de mantener su carácter asturiano y conservar la actividad y el empleo en Asturias».

Si bien es cierto que el Gobierno regional se ha mostrado escrupulosamente prudente, como es lógico, en sus declaraciones sobre una compañía privada, sí ha expresado su disposición a colaborar en cuanto haga falta en la búsqueda de una solución para una firma que es toda una referencia de la industria asturiana.